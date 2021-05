Amador Mohedano se muestra horrorizado tras el testimonio de su sobrina, Rocío Carrasco

13/01/2016 Amador Mohedano, con su característico sombrero, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El testimonio de Rocío Carrasco en su documental sigue dando de que hablar y la familia Mohedano cada vez está más arrinconada por esos espectadores que se están quedando boquiabiertos por las declaraciones de la hija de Rocío Jurado. En el último episodio, recordemos que contó la brutal paliza que recibió de su hija, Rocío Flores, y este testimonio ha sido uno de los más fuertes de toda la serie.



Amador Mohedano se ha quedado sin palabras, no sabe ni qué decir al respecto y lo cierto es que no nos extraña porque es un testimonio desgarrador que nos ha dejado a todos muy asombrados porque esto no es lo que se nos ha contado durante todos estos últimos años en televisión.



El exmarido de Rosa Benito, horrorizado ante las declaraciones de su sobrina Rocío en televisión nos ha confesado que: "Yo lo único que te puedo decir es que me parece todo horrible, una barbaridad grande". En cuanto a cómo se encuentra Rocío Flores tras el terrible testimonio de su madre, apunta: "Hombre, estamos bien lo que pasa es que la chiquilla lo pasa mal, lo pasamos mal todos".



Amador Mohedano ha cargado directamente contra la hija de su hermana, Rocío Jurado, tras haber hablado de la agresión que vivió: "A ella (Rocío Flores) le ha tirado por tierra por todos lados".