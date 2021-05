Abril marcó la contrarreloj de la Conmebol por la Copa América y la vacunación

El presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez (i), y el embajador de China en Uruguay, Wang Gang, posan con el trofeo de la Copa América durante la llegada de un cargamento con 50.000 vacunas donadas a esa institución por la farmacéutica china Sinovac Biotech el 28 de abril de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Redacción Deportes, 1 may (EFE).- Abril evidenció la carrera contrarreloj que disputa la Confederación Sudamericana de Fútbol a 41 días del comienzo de la Copa América, programada en Argentina y Colombia del 11 de junio al 10 de julio próximos.

Mientras que en Argentina, uno de los países sedes junto a Colombia, el mismo Presidente Alberto Fernández puso el pasado 15 de abril en entredicho la realización del torneo, su homólogo Iván Duque lo ratificó en el país andino pese a la pandemia, en una entrevista que concedió a Efe el 20 de abril.

"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema", expresó Fernández.

"Yo tengo un compromiso muy claro por parte de Colombia con la Conmebol y hemos dicho: estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia con garantías de bioseguridad. En lo que nos corresponde a nosotros, que es un grupo de cinco equipos, hemos dicho: sí, estamos listos", manifestó Duque en entrevista con Efe.

Pese al nuevo pico de la pandemia, la Conmebol, en cabeza de su presidente Alejandro Domínguez, ha anunciado que el torneo se jugará y por ello recibió con beneplácito la donación de 50.000 dosis de la vacuna Sinovac con el fin de que todos los involucrados en sus torneos estén inmunizados contra el coronavirus.

La Conmebol anunció la distribución a sus diez asociaciones miembros de las 50.000 vacunas, dosis que tendrán el "nombre y apellido" de las personas beneficiadas.

Las vacunas, que llegaron a Montevideo (Uruguay), quedarán una vez repartidas a cargo de cada asociación, convirtiendo a la Conmebol en la "primera organización civil del mundo en impulsar una campaña de inmunización masiva alcanzando a miles de jugadores, jugadoras, árbitros, técnicos y colaboradores", indicó el ente en un comunicado.

En ese sentido, la Conmebol reiteró que las "vacunas serán para hacer más seguras las competiciones internacionales", comenzando con la Copa América 2021, y los torneos masculinos y femeninos ya en curso.

Al respecto, la Conmebol explicó que el protocolo elaborado "prácticamente garantiza que cada dosis tenga nombre y apellido y que no puedan desviarse o emplearse en personas que no forman parte del objetivo de esta campaña".

Y mientras la covid-19 sigue haciendo estragos en Suramérica e incluso clubes de Colombia, como el Águilas Doradas, y el Aucas, en Ecuador, tuvieron que afrontar con siete futbolistas dos de sus partidos en sus ligas por múltiples contagios, el balompié hasta ahora parece inmune a volver a detenerse.

A continuación, otros hechos de abril.

.1. Barty y Hurkacz, los reyes del tenis en Miami

La australiana Ashley Barty revalidó el título en el Masters 1.000 de Miami al vencer en la final a la candiense Bianca Andreescu, que se retiró por un esguince en el tobillo derecho cuando perdía 6-3 y 4-0 en 58 minutos de partido.

Barty, la uno del mundo, añade el torneo de Miami al triunfo en Melbourne como logros en 2021 para agrandar un historial que ya acumula diez títulos individuales, entre ellos Roland Garros y las finales WTA en 2019.

Mientras que en los hombres reinó el polaco Hubert Hurkacz, que logró su primer título en un Masters 1.000, tras superar al italiano Jannik Sinner por 7-6 (4) y 6-4, después de una hora y 46 minutos de partido.

Hurkacz, 37 del mundo y de 24 años, logró el tercer título de su carrera. El más importante hasta ahora en su segunda participación en Miami.

.2. Musgrove lanza juego sin hits para los Padres

El pitcher derecho de los Padres de San Diego Joe Musgrove lanzó el 9 de abril el primer juego sin hits en la historia de su equipo en la victoria por 3-0 sobre los Vigilantes de Texas.

Los Padres eran la única franquicia activa de las Grandes Ligas sin un juego sin hits.

En su segunda apertura para San Diego, Musgrove ponchó a 10 y enfrentó a 28 bateadores, uno por encima del mínimo.

.3. Por problemas cardíacos Aldridge se retira de la NBA

El pívot de los Brookly Nets LaMarcus Aldridge anunció en abril su retirada de la NBA tras experimentar un latido irregular en el corazón durante un partido ante los Lakers.

"Durante 15 años he puesto el baloncesto en primer lugar y ahora es el momento de poner mi salud y mi familia en primer lugar", anunció.

Aldridge, de 35 años, explicó que tuvo latidos cardíacos irregulares durante el partido que el pasado sábado disputaron frente a Los Lakers, después de lo cual su condición empeoró.

"Aunque estoy mejor ahora, lo que sentí con mi corazón esa noche fue una de las cosas más aterradoras que he experimentado", añadió.

.4. Defensa y Justicia, campeón de la Recopa Sudamericana

El Defensa y Justicia argentino, vencedor de la Copa Sudamericana 2020, se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana en la tanda de penaltis ante el Palmeiras, que llegaba a Brasilia con una ventaja de 1-2 y perdió por el mismo marcador en el tiempo reglamentario.

En una final emotiva, Defensa y Justicia neutralizó la derrota sufrida en Buenos Aires, con un latigazo desde fuera del área del lateral Marcelo Benítez, en el minuto 93.

Antes, el mediapunta Raphael Veiga adelantó de penalti al equipo de Sao Paulo en el minuto 22 y ocho después el extremo Braian Romero empató para los argentinos, que forzaron la prórroga en el tiempo de descuento cuando el Palmeiras, campeón de la Libertadores, se veía ya campeón.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores. En la tanda de penaltis, Luiz Adriano y el portero Weverton fallaron para Palmeiras y dieron el título al Defensa y Justicia.

Claudia Aguilar Ramírez