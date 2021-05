106-110. Los Kings endosan una derrota a los Lakers en el retorno de James

Los Angeles (Estados Unidos) EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Redacción deportes (EE.UU.), 1 may (EFE).- No pudo ser más frustrante la vuelta del alero All-Star LeBron James con Los Angeles Lakers después de haberse perdido 20 partidos por lesión y ver cómo tampoco podían ganar a los Sacramento Kings en su campo del Staples Center, donde perdieron por 106-110.

De nuevo, los Lakers hicieron un baloncesto inconsistente y se mantuvieron en el partido gracias a las aportaciones individuales.

Después de seis semanas sin competir, debido a un esguince de tobillo en el pie derecho, James tuvo la oportunidad de haberle dado al equipo la victoria, pero su triple, a falta de 2.7 segundos para el final, no entró.

Los Kings anotaron dos tiros libres y aseguraron la victoria, mientras que los Lakers perdieron el segundo partido consecutivo y el quinto en los últimos seis disputados.

Su marca de 36-27 los mantiene en el quinto puesto de la Conferencia Oeste, pero a medio juego de los Dallas Mavericks (35-27), que tuvieron jornada de descanso.

El fallo del triple dejó a James sin el premio a una buena labor individual tras aportar 16 puntos. Además anotó 6 de 12 tiros de campo, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias.

Mientras que el pívot Andre Drummond logró 17 tantos, capturó siete rebotes y puso tres tapones.

Otro hombre algo, el pívot español Marc Gasol, que jugó ocho minutos, estuvo perfecto con cinco puntos tras anotar los dos tiros de campo que hizo, incluido un triple; no fue a la línea de personal y capturó tres rebotes.

Los Kings tuvieron doble motivo de satisfacción, primero por el triunfo, y luego por ver cómo el base novato Tyrese Haliburton acabó como el líder del equipo al conseguir un doble-doble de 23 tantos y 10 asistencias.

El pívot Richaun Holmes también se mantuvo sólido en el juego interior y con 22 tantos, nueve rebotes, tres asistencias y un tapón, ayudó a los Kings a conseguir la victoria.