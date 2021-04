UE acusa a Apple de abuso de poder tras queja de Spotify

(Bloomberg) -- Apple Inc. recibió una advertencia de la Unión Europea sobre sus normas de pago de aplicaciones, lo que lleva a uno de los organismos antimonopolio más duros del mundo a una batalla mundial por las tarifas de las descargas en los teléfonos inteligentes y tablets.

La Comisión Europea envió el viernes un llamado pliego de cargos a Apple, en el que expone cómo cree que ésta ha abusado de su poder de “guardián” de las aplicaciones de transmisión de música en su App Store. El caso respalda las quejas de Spotify Technology SA, que acusa a Apple de imponer su sistema de compras dentro de la aplicación para quedarse con una parte de sus tarifas de suscripción.

La medida de la UE se produce días antes de que comience un juicio en California sobre las alegaciones de Epic Games Inc., de que la tarifa estándar de Apple viola la ley antimonopolio estadounidense. Epic, que también está tratando de desafiar a Apple en el Reino Unido, ha obtenido el apoyo en su demanda en Estados Unidos de Microsoft Corp. y desarrolladores más pequeños.

El “poder de mercado significativo de Apple no puede quedar sin control” como guardián clave de las aplicaciones, dijo la Comisionado de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, en una conferencia de prensa en Bruselas.

Los problemas regulatorios de la compañía se han intensificado en los últimos meses, ya que las empresas de software critican los gravámenes que Apple y Alphabet Inc. cobran a los desarrolladores externos por usar sus plataformas de distribución digital. La compañía enfrenta un escrutinio antimonopolio por separado en el Reino Unido, los Países Bajos y Rusia.

Vestager apuntó a las “altas comisiones de Apple en cada transacción en la App Store para los rivales” y la prohibición de que “informen a sus clientes sobre opciones de suscripción alternativas”.

Spotify se quejó en 2019 de que Apple exprime injustamente su servicio de transmisión de música con reglas que cambian constantemente y una gran comisión de ventas en la tienda de aplicaciones. Ha dicho que se vio obligado a aumentar “artificialmente” las suscripciones mensuales de su servicio premium para cubrir los costos adicionales.

Apple respondió que “el argumento de la UE en favor de Spotify es lo contrario de la competencia leal” y que estaba “orgulloso del papel” que había desempeñado para convertir a Spotify en el mayor servicio de suscripción de música del mundo, dijo un portavoz en un comunicado.

“Spotify no paga a Apple comisión por más del 99% de sus suscriptores, y solo paga una comisión del 15% por los suscriptores restantes que adquirieron a través de la App Store“, dijo. “Ninguna tienda en el mundo” permite que se anuncien ofertas alternativas como las que pretende Spotify desde su aplicación para iOS, dijo.

“Quieren todos los beneficios de la App Store, pero no creen que deban pagar nada por eso”, dijo Apple.

Apple reaccionó el año pasado reduciendo a la mitad las tarifas que cobra a la mayoría de los desarrolladores que venden software y servicios en la App Store. La compañía disminuyó de 15% a 30% la comisión para los desarrolladores que generan hasta US$1 millón en ingresos anuales con sus aplicaciones y para los que son nuevos en la tienda. Apple dice que muchas aplicaciones no pagan tarifas a cambio de los esfuerzos de la compañía para alojar y mantener la seguridad de la tienda.

El envío de un pliego de cargos a Apple aumenta el riesgo de que la UE pueda ordenar cambios en su App Store o imponer multas. Apple tendrá la oportunidad de argumentar su caso contra cualquier sospecha de la UE antes de que los reguladores tomen una decisión final. La UE también ha estado investigando desde el año pasado a Apple en relación con los libros electrónicos y los pagos.

Nota Original:Apple Hit With EU Complaint as App Store Fees Battle Escalates

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.