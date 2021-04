Thiago Alcántara: "El Barça fue una escuela más humana que futbolística"

EFE/EPA/Clive Brunskill / POOL/Archivo

Madrid, 30 abr (EFE).- El jugador español del Liverpool Thiago Alcántara declaró que el Barcelona fue una escuela "más humana y personal que futbolística", ya que "desde pequeños nos enseñan a respetar al rival, a los compañeros, los entrenadores y a todo el mundo que esté alrededor de nuestras vidas".

"En lo futbolístico, también te dan ciertos conceptos tácticos, tanto de posición de balón, querer el balón, de mimarlo y de ser objetivo cuando estás cerca de la portería", añadió Alcántara en la entrevista que concedió a DAZN.

Sobre su reciente fichaje por el conjunto red, Thiago comentó que fue por "crecimiento futbolístico". "Quieres nuevos retos, aprendizaje de una nueva liga en un nuevo club y seguir compitiendo al máximo nivel para poder alcanzar el mayor número de títulos posibles. Ese fue le motivo que me movió, sumado también al entrenador que estaba aquí en Liverpool", expresó el internacional español, que no ocultó su admiración por el técnico alemán Jürgen Klopp.

El centrocampista manifestó su opinión sobre la Premier League y cómo fue su proceso de adaptación: "Al principio era un tema del ritmo del partido, porque en las otras ligas estábamos acostumbrados a tener ciertos momentos de pausa durante el juego y aquí es todo con el ritmo más corrido".

"La dificultad que hay de jugar contra el primero hasta el último se ve y se nota, eso es lo que más me ha sorprendido", afirmó Alcántara.

El jugador hispano-brasileño se medirá esta jornada al Manchester United, segundo clasificado de la Premier, que llega al encuentro con confianza después de ganar la ida de las semifinales de la Liga Europa a la Roma con un contundente 6-2. El Liverpool, sexto clasificado, necesita la victoria para entrar en la zona de competiciones europeas.