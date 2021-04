Teresa Campos recibe la segunda dosis de la vacuna contra el Covid y hace un anuncio relacionado con Rocío Carrasco

30/04/2021 Teresa Campos se ha puesto la segunda dosis de la vacuna contra el Covid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



20 días después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus, María Teresa Campos ha vuelto al centro de salud más cercano a su domicilio para recibir la segunda e inmunizarse completamente frente al virus. Sonriente, tranquila, y acompañada por su chófer Gustavo, la veterana comunicadora ha asegurado que se encuentra "fenomenal" y que no tuvo ninguna reacción cuando se la puso: "Nada, nada, ni me enteré". "Ojalá sea igual la segunda", ha comentado a su llegada, muy contenta y confesando que no tiene ningún miedo a este importante paso para recuperar totalmente la normalidad en su vida, cuya rutina se ha visto muy afectada desde el inicio de la pandemia: "Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es la manera de quedarte tranquila y poder verte con las personas que quieres y todo lo demás".



Una vez vacunada, María Teresa ha hecho un sorprendente anuncio relacionado con Rocío Carrasco. Y es que la malagueña va a romper por fin el silencio en el que está instalada desde que se estrenó la docuserie de la hija de Rocío Jurado: "Dentro de unos días yo os daré una sorpresa relativa a ese tema de Rocío. Yo no he ido a ningún sitio, no he hablado nada y voy a ir", ha avanzado, si querer desvelar más detalles sobre su reaparición televisiva hablando del desgarrador testimonio de la que considera como una hija.



"Cuando sea el momento diré todo lo que tenga que decir. Ahora no porque si lo digo ya no tengo que ir", ha afirmado, confesando que es incapaz de ver la docuserie "porque me altero mucho. Porque como yo eso lo he vivido muy de cerca me altera", y asegurando que era consciente de la pesadilla que Rocío vivió al lado de su hija, Rocío Flores con un tajante "claro, yo eso me lo sé".



Sin entrar en detalles de cómo se encuentra ahora Rociíto, María Teresa señala que "echar fuera todo eso no es fácil, pero es bueno. Y creo que están bien. Yo la he felicitado por su cumpleaños pero hablo más con Fidel".



Confesando que no tener "ni idea" de si habrá un acercamiento entre Rocío y su hija Ro, la malagueña desvela que es algo que no le gustaría: "No, no. Yo eso no lo he dicho. Quede claro que eso yo no lo he dicho".