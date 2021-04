Stalin a punto de ganar las elecciones en un Estado de India

Un hombre político indio, a quien sus padres le dieron el nombre del dictador soviético Josef Stalin, está a punto de obtener el poder tras las elecciones regionales en un estado del sur de India.

Los sondeos a pie de urna dan a entender que el partido de M.K. Stalin, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), ha ganado las elecciones por amplio margen en el Estado de Tamil Nadu, en la parte meridional del país.

El padre de M.K. Stalin, un hombre de izquierda que fue cuatro veces ministro-jefe del Estado, puso ese nombre a su hijo en homenaje al líder comunista.

Nacido días antes de que el soviético Stalin muriera en 1953, el Stalin indio --un demócrata convencido-- admitió en una entrevista a un diario en 2019 que su nombre le había causado algunos momentos un tanto incómodos en Rusia.

"En cuanto aterricé en un aeropuerto ruso, se me preguntó por mi nombre. Cuando dije 'Stalin', mucha gente se me quedó mirándome", relató al Times of India.

"Y cuando estaban comprobando mi pasaporte, los responsables de la aduana me hicieron numerosas preguntas antes de dejarme entrar", relató, refiriéndose a un viaje en el año 1989.

Los resultados de las elecciones en Tamil Nadu se van a anunciar el domingo, junto a los de algunos otros estados del país, como Kerala, Assam o Bengala occidental.

