República Dominicana empezará a vacunar a mayores de 50 años a partir del 3 de mayo

Una enfermera se prepara para aplicar una dosis de la vacuna contra la covid-19, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 30 abr (EFE).- El Gobierno dominicano anunció este viernes que entre el 3 y el 10 de mayo vacunará contra la covid-19 a las personas mayores de 50 años.

En rueda de prensa, la vicepresidenta del país, Raquel Peña, encargada del Gabinete de Salud, instó a ese segmento de la población a acudir a los 1.000 centros de vacunación habilitados.

Peña dijo que se continuará inmunizando a los que acompañen a los mayores de 75 años a los centros de vacunación, así como a los empleados del sector turismo, periodistas, transportistas, pacientes renales y de cáncer y a los que tienen otras comorbilidades.

La decisión ir ampliando la vacunación a la gente más joven se debe a que "se están enfermando (de covid) más los de por debajo de 50 años", explicó en la rueda de prensa el ministro de Salud, Daniel Rivera.

En total, el país ha vacunado a 1.135.000 personas contra la covid-19, de las que casi 794.000 han recibido ambas dosis, esto es el 10 % de la población mayor de 18 años.

Peña dijo que "pronto" llegará al país un nuevo lote de vacunas, pero no aclaró ni la cantidad de dosis ni la fecha de ese cargamento.

El país ha recibido en total 2,4 millones de dosis de la vacuna, en su mayoría de la china Sinovac, de las cuales medio millón arribó a Santo Domingo la semana pasada, un lote con el que se ha reactivado el plan de inmunización.

De momento, según lo explicado por Peña, no hay intención de restringir las medidas adoptadas contra la enfermedad a pesar del aumento de los contagios en algunas localidades.

"No vamos a cambiar las medidas que tenemos hasta ahora, queremos apelar a la conciencia de los dominicanos y de la juventud", apuntó la funcionaria, quien junto a Rivera llamó a mantener el distanciamiento físico y continuar usando las mascarillas.

Con relación al retraso en la entrega de vacunas por parte de la empresa AstraZeneca, Peña pidió recordar que es una situación mundial por parte de la farmacéutica, pero que "lo importante" es que el país "seguirá detrás" hasta lograr la entrega de los sueros.

El Ministerio de Salud Pública notificó este viernes 347 nuevos casos de covid-19 y otros 9 fallecimientos a causa de la enfermedad.

Un total de 266.561 personas se han infectado de coronavirus en la República Dominicana desde marzo del año pasado, de las cuales han muerto 3.480, de acuerdo con los datos de Salud Pública.