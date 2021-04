Portaltic.-New Pokémon Snap ya está disponible, con una nueva región donde sacar fotos de Pokémon salvajes y compartirlas online

30/04/2021 Imagen de New Pokémon Snap POLITICA THE POKÉMON COMPANY/NINTENDO



MADRID, 30 Abr. (Portaltic/EP)



Nintendo ha lanzado este viernes New Pokémon Snap, un nuevo título de la saga Pokémon para la consola Nintendo Switch en el que prima la exploración del archipiélago de Lensis a través de una mecánica de toma de fotografías a Pokémon salvajes, y en el que se pueden compartir las imágenes con jugadores de todo el mundo.



El título es un 'remake' del Pokémon Snap de Nintendo 64 y, según su web oficial, se sitúa en un safari donde se ven a los Pokémon en su hábitat natural. La compañía ha compartido a Europa Press un comunicado donde detalla que los jugadores comienzan uniéndose al programa de investigación del Profesor Espejo en la región de Lensis.



Los jugadores realizarán una investigación como "fotógrafos en ciernes" tomando instantáneas desde un vehículo flotante denominado Neo-One, que luego enseñarán al Profesor Espejo para que el nivel de investigación vaya aumentando. Así, los jugadores investigarán el fenómeno Lúmini e irán completando su Fotodex Pokémon con fotos.



Las instantáneas serán puntuadas según la pose, tamaño, posición y encuadre del Pokémon, que determinarán una puntuación de una a cuatro estrellas según lo inusual de estas características. Las estrellas también cambiarán de color según estos factores, y las puntuaciones más altas conseguirán "colores especiales".



El personaje está equipado con una Reflexplora que saca fotos y les permite interactuar y analizar el entorno. Se pueden descubrir Pokémon escondidos y puntos de interés gracias a un radar cuyo sonido y señal puede captar la atención de las criaturas. También se puede despertar o animar a bailar a los Pokémon con la función de reproducir melodías.



Existen formas nuevas de interactuar con los Pokémon. Las blanzanas son una fruta típica de esta región que se pueden lanzar a las criaturas para que se acerquen a comérselas, y el Profesor Espejo dotará a los jugadores de orbes Lúmini, objetos variados vinculados a islas específicas del archipiélago de Lensis.



Estos orbes sirven para que el personaje los lance a los Pokémon o las cristaflores, lo que producirá que los Pokémon entren en "estado Lúmini", que estimula su "energía vital". Ello puede provocar que se generen "diversos efectos especiales".



Las fotografías realizadas se pueden compartir para competir con otros jugadores del mundo en línea, que otorgarán medallas manzana intercambiables a las fotos del resto según el reconocimiento que les quieran dar. La popularidad de las instantáneas se mide por la cantidad de medallas que un jugador consiga.



Además, se puede adecuar el brillo, desenfoque y zoom de las fotos, y añadir filtros o sellos gracias a las opciones Foto Plus y Editar Fotos disponibles en las funciones 'online' del título.



New Pokémon Snap ya está disponible para su compra en España y puede jugarse en las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite.