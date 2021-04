Policía cita al boxeador Félix Verdejo por vínculo con la desaparición de una mujer

Fotografía de archivo del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 30 abr (EFE).- La Policía de Puerto Rico citó al boxeador Félix Verdejo para que acuda este viernes al Cuartel General de la Policía, en San Juan, para entrevistarlo en relación con la desaparición de una mujer.

De acuerdo con varios medios locales, el vínculo de Verdejo con la mujer, identificada como Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de 27 años, es porque esta se hizo una prueba de embarazo y presuntamente el púgil es el padre de la criatura.

Y debido a que las autoridades reportaron a la mujer, mayor de 18 años, desaparecida o secuestrada, se activó el Alerta Rosa.

De acuerdo con los familiares de Rodríguez Ortiz, esta se suponía que se fuera a trabajar a tempranas horas de ayer, pero no llegó a su lugar de trabajo.

La última comunicación con su mamá fue a eso de las 07.00 de la mañana, según se indicó.

Verdejo, por su parte, no quiso dar declaraciones a las autoridades hasta que este acudiera ante ellos junto a un abogado.

"En el caso de Verdejo, en la mañana de hoy esperamos que ocurra de esa forma, que acuda con su licenciado para poderlo entrevistar", dijo el teniente coronel Roberto Rivera en entrevista radial con WKAQ.

"Aparte de eso, se han entrevistado a familiares, amigos. Se están haciendo gestiones y búsqueda para ver si podemos conseguir este vehículo", agregó Rivera.

Verdejo, conocido como "El Diamante", obtuvo notoriedad cuando llegó a los cuartos de finales en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Pese a no ganar una medalla, la reconocida empresa Top Rank lo firmó.

Así, Verdejo arrancó su carrera profesional, aunque tuvo sus primeros tropiezos, cuando a principios de agosto de 2016, tuvo un accidente de motora en Puerto Rico, que lo mantuvo en el hospital Centro Médico, en San Juan, por siete días.

El exolímpico sufrió el accidente cuando transitaba por la carretera PR-3 en dirección de Río Grande (noroeste) a Carolina, municipio aledaño a San Juan, donde perdió el control de su motocicleta al tratar de esquivar un hueco en la carretera.