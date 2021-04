Paz Vega y Javier Rey, su química en 'La casa del caracol', su primera película juntos

30/04/2021 'La Casa Del Caracol', Protagonizada Por Paz Vega Y Javier Rey. MADRID, 30 (CHANCE) "Hay lugares a los que se puede llegar... Pero de los que no se puede salir". Como "La casa del caracol", ópera prima de la directora Macarena Astorga protagonizada por Paz Vega y Javier Rey, que se estrenará el próximo 11 de junio y de la que hoy te desvelamos el trailer, que te dejará con ganas de más. Rodada el pasado verano, se trata de la primera película juntos de dos de los intérpretes del momento, cuya química traspasa la pantalla en este inquietante film. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FILMAX



"Hay lugares a los que se puede llegar... Pero de los que no se puede salir". Como "La casa del caracol", ópera prima de la directora Macarena Astorga protagonizada por Paz Vega y Javier Rey, que se estrenará el próximo 11 de junio y de la que hoy te desvelamos el trailer, que te dejará con ganas de más. Rodada el pasado verano, se trata de la primera película juntos de dos de los intérpretes del momento, cuya química traspasa la pantalla en este inquietante film.



Un thriller que atrapa en su atmósfera asfixiante llena de personajes turbadores y donde nada es lo que parece. Basada en la novela homónima que ha sido éxito de ventas de estas navidades, la película cuenta con guion de la propia autora Sandra García Nieto. 'La casa del caracol' es un inquietante thriller que atrapa en su atmósfera asfixiante llena de personajes turbadores donde nada es lo que parece y en el que en todo momento sobrevuela el secreto de un pueblo que oculta crímenes terribles y un encuentro con fantasmas del pasado... y del presente, mientras el personaje interpretado por Javier Rey siente una atracción irrefrenable por el de Paz Vega.



Como asegura Paz vega, "no es solo un cuento para adultos. Es también una reflexión sobre los traumas que condicionan nuestro destino y sobre la capacidad del ser humano para dar respuesta a hechos de difícil entendimiento".



No te pierdas el adelanto que te mostramos a continuación del que promete convertirse en uno de los éxitos de taquilla cuando se estrene el próximo 11 de junio y que reúne, en la gran pantalla, a dos de los intérpretes más solicitados del momento, Javier Rey y Paz Vega, que desprenden una química que dará mucho que hablar.