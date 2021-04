O.Próximo.- La UE dice que el aplazamiento de las legislativas palestinas es "profundamente decepcionante"

Pide a Israel que facilite su celebración "en todo el territorio palestino, incluido Jerusalén Este"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha afirmado este viernes que el aplazamiento de las elecciones palestinas, incluidas las legislativas, previstas para el 22 de mayo, es "profundamente decepcionante".



"La UE ha expresado de forma consistente su apoyo a unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para todos los palestinos", ha señalado en un comunicado, en el que ha pedido a "todos los actores palestinos" que "reinicien los esfuerzos" para lograr avances a partir de las "exitosas conversaciones" de los últimos meses.



Borrell ha subrayado que "debe fijarse sin retrasos una nueva fecha para las elecciones" y ha reiterado el llamamiento de la UE a Israel para que "facilite la celebración de estas elecciones en todo el territorio palestino, incluido Jerusalén Este".



Así, ha incidido en que el bloque "cree firmemente que unas instituciones democráticas palestinas fuertes, inclusivas, funcionales y que rindan cuentas, fundamentadas en el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, son vitales para el pueblo palestino, la legitimidad democrática y, en última instancia, para la solución de dos estados".



"La UE hace un llamamiento a la calma y la contención por parte de todos los actores en este momento sensible", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que el bloque "sigue preparado para trabajar con todos los implicados para facilitar la observación por parte de la UE de todo proceso electoral".



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, anunció en la noche del jueves que las legislativas palestinas quedan aplazadas hasta que Israel permita votar a los residentes en Jerusalén Este, tras días de especulaciones sobre esta posibilidad debido a la negativa de las autoridades israelíes a que se pueda votar en esta zona de la ciudad.



"Hemos realizado grandes esfuerzos con la comunidad internacional para obligar al Estado ocupante a realizar (las elecciones) en Jerusalén, pero estos esfuerzos hasta ahora han sido rechazados. Ante esta difícil situación, decidimos posponer la fecha de celebración de las legislativas hasta que se garantice la participación de Jerusalén y su pueblo", aseveró Abbas.



En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado la decisión de la Autoridad Palestina y ha calificado la medida de "un golpe de Estado". "Nuestro consenso popular y nacional no puede ser empeñado como garantía de la agenda de una facción", ha resaltado, según 'The Times of Israel'.



Los Acuerdos de Oslo contemplan que los palestinos pueden votar en Jerusalén Este y la comisión electoral ha señalado que cerca de 150.000 personas podrían hacerlo en los alrededores de Jerusalén Este, si bien no se ha aclarado la situación de los residentes en esta zona de la ciudad, que la comunidad internacional considera como bajo ocupación israelí.



Los Territorios Palestinos Ocupados se preparan para la celebración de las primeras elecciones desde 2006, incluidas las parlamentarias --el 22 de mayo--, presidenciales --el 31 de julio-- y al Consejo Nacional Palestino --el 31 de agosto--.



Las elecciones de 2006 y la victoria de Hamás en las urnas provocaron que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza.