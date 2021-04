New Orleans Pelicans derrota a Oklahoma City Thunder por 95-109

New Orleans Pelicans logró ganar fuera de casa a Oklahoma City Thunder por 95-109 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Oklahoma City Thunder ganaron a domicilio contra Boston Celtics por 115-119. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Denver Nuggets por 114-112. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 28 victorias en 63 partidos jugados, mientras que Oklahoma City Thunder, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 21 victorias en 63 partidos disputados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado de 20-31. Después, en el segundo cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans incrementaron su diferencia, de hecho, consiguieron otro parcial de 17-2 y anotaron la máxima diferencia (17 puntos) al final del cuarto, que terminó con un resultado parcial de 23-29. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 43-60 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto Oklahoma City Thunder recortó distancias en el luminoso, redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto hasta que concluyó con un resultado parcial de 25-19 y 68-79 de total. Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo visitante se distanciaron de nuevo en el electrónico, tuvieron una diferencia máxima de 20 puntos (76-96) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 27-30. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado final de 95-109 para los visitantes.

Durante el partido, destacaron las acciones de Zion Williamson y Brandon Ingram, que consiguieron 27 puntos, seis asistencias y ocho rebotes y 24 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Moses Brown e Isaiah Roby, con cinco puntos, una asistencia y 18 rebotes y 13 puntos, dos asistencias y nueve rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Oklahoma City Thunder se enfrentará a Indiana Pacers en el Chesapeake Energy Arena, mientras que el próximo adversario de New Orleans Pelicans será Minnesota Timberwolves, con el que se medirá en el Target Center.