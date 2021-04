Napoleón y el revés español

"Napoleón en su lecho de muerte" del pintor Jean-Baptiste Mauzaisse. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ Archivo

París, 30 abr (EFE).- España se convirtió en el primer revés militar de Napoleón, que nunca llegó a entender al pueblo español, aseguran a EFE varios historiadores con motivo del 200 aniversario de la muerte del emperador.

"Si hay un pueblo en Europa que Napoleón nunca llegó a entender, fue el español", asegura Thierry Lentz, presidente de la Fundación Napoleón, que considera que el emperador multiplicó los errores en su campaña española, lo que azuzó a sus rivales en otros frentes.

El historiador es consciente de que la figura de Bonaparte crea también controversia en España, aunque a diferencia de lo que sucede en Francia, donde la polémica impregna todos los ámbitos, se queda solo en el campo académico.

Lentz recuerda que en los últimos años buena parte de los estudiosos españoles consideran que Napoleón fue "una oportunidad para salir de un régimen tradicional", pero que el pueblo español no estaba preparado para aceptarlo.

"La de España fue la primera guerra que provocó Napoleón, fue la primera vez que él tomó la iniciativa", señala por su parte Jacques-Olivier Boudon, catedrático de Historia en La Sorbona y especialista en el período.

INICIO DE LA DECADENCIA

La apertura de ese frente, detalla, "marcó el inicio de la decadencia" de Napoleón, porque por vez primera el mundo descubrió que sus ejércitos no eran invencibles.

"Tuvo una gran repercusión en toda Europa, se vio que el Ejército de Napoleón, que parecía invencible, podía caer. Sus adversarios comenzaron a ayudar a la rebelión española", señala Lentz.

A partir de ahí, nació una nueva forma de resistencia, la guerrilla, que inspiró a otras rebeliones, como los austríacos del Tirol, apunta Boudon.

"Napoleón fue a España por una serie de malentendidos (...) Parecía una operación sencilla y de no ser por el 2 de mayo habría tenido el reino sin un solo disparo. Además, puso en su trono a José, el mejor de sus hermanos. Llegó a decir que enviaba a España 'a otro yo mismo'", recuerda Lentz.

Para el catedrático de La Sorbona, las cosas son más complejas y el 2 de mayo "no fue más que el detonante de un descontento, que venía de largo, contra los franceses".

LA CULPA A MURAT

"Napoleón no supo verlo, no entendió la cercanía del pueblo a los borbones", interpreta Joachim Murat, descendiente del mariscal del mismo nombre que mandaba las tropas napoleónicas durante la invasión del país.

Estudioso de la obra de su antepasado, el actual príncipe de Murat señala que, al contrario, la invasión francesa tuvo un efecto catalizador del sentimiento nacional español, que hasta ese momento no existía.

Con el tiempo, señala el aristócrata, Napoleón quiso atribuir los errores cometidos en España a Murat, pese a que en realidad el general y cuñado del emperador le había advertido de los peligros.

"España fue error muy grave de Napoleón y quiso atribuírselo a Murat" en el llamado "memorial de Santa Helena", asegura su descendiente, que señala que Bonaparte siempre cuidó mucho la imagen que la historia guardaría de él.

El emperador nunca entendió la derrota. "Al principio, pensaba que la guerra de España duraría poco. Estuvo un tiempo en el frente, pero pronto se desentendió. Nunca entendió por qué el pueblo no admitía las reformas que él aportaba", señala Boudon.

Lentz considera que el desencuentro fue mutuo, porque los españoles tampoco supieron entender al emperador.

Para este, que había decidido fundar una dinastía en toda Europa y encontrar reinos en los que colocar a sus hermanos, el de España parecía fácil, por los problemas internos que atravesaba el país, la debilidad de sus gobernantes y el pacto que existía entre ambos países.

La invasión napoleónica tuvo, sin embargo, un efecto en el pueblo español. "La resistencia forjó una conciencia nacional. Napoleón actuó de catalizador, su persona, más que las tropas. Él y su hermano", aclara Boudon.

Ese odio explica, según el historiador, la movilización de todo el pueblo contra el emperador, un fenómeno que no se dio en otros de los frentes que abrió en su intento de conquistar el continente.

Luis Miguel Pascual