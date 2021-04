Manchester United encarrila la eliminatoria hacia la siguiente ronda tras su 6-2 contra a AS Roma

Manchester Utd mostró su mejor versión en el partido de ida de semifinales tras conseguir golear 6-2 a su oponente, Roma, este jueves en el Old Trafforf. Manchester United venía de ganar a Granada en la fase anterior de la Europa League; AS Roma, por su lado, fue capaz de apear de la competición a Ajax. Después de este partido Manchester United tomó ventaja en la eliminatoria de la Europa League frente a AS Roma, que intentará dar la vuelta a la eliminatoria en su campo.

El encuentro comenzó de manera favorable para Manchester United, que dio el pistoletazo de salida en el Old Trafforf con un tanto de Bruno Fernandes en el minuto 9. Sin embargo, AS Roma reaccionó en la contienda poniendo el 1-1 a través de un gol desde el punto de penalti de Lorenzo Pellegrini en el minuto 15. Sumó otra vez el conjunto visitante, que remontó con un gol de Edin Dzeko en el minuto 33, terminando de esta manera la primera mitad con un 2-1 en el marcador.

El segundo periodo arrancó de cara para el equipo de los diablos rojos, que consiguió el empate por medio de un gol de Edinson Cavani a los pocos minutos de la segunda mitad, concretamente en el minuto 48. Después volvió a marcar el equipo local, poniéndose en cabeza en el partido gracias a un doble gol de Edinson Cavani en el minuto 64. Tras una nueva jugada aumentó el marcador de Manchester United, aumentando la renta mediante un doblete de Bruno Fernandes en el minuto 71. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo de los diablos rojos en el minuto 75 a través de un tanto de Paul Pogba. Posteriormente marcó el conjunto local, que se distanció estableciendo el 6-2 por medio de un gol de Mason Greenwood al borde del final, en el 86, cerrando así el enfrentamiento con un marcador de 6-2 en el luminoso.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Manchester Utd dio entrada a Mason Greenwood, Nemanja Matic y Juan Mata por Marcus Rashford, Fred y Bruno Fernandes, mientras que Roma dio luz verde a Gonzalo Villar, Antonio Mirante y Bruno Peres por Jordan Veretout, Pau López y Leonardo Spinazzola.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores, una para los locales y dos para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Paul Pogba y por parte de los visitantes para Gonzalo Villar y Chris Smalling.

El próximo 6 de mayo sabremos quién se clasificará: se decidirá en el partido de vuelta que enfrentará a AS Roma en el estadio de AS Roma frente a Manchester United.