Los Grammy modifican su proceso de nominación

ARCHIVO - Ryan Lewis, izquierda, y Macklemore posan con sus premios a meojr interpretación de rap y mejor canción de rap por "Thrift Shop", mejor álbum de rap "The Heist" y mejor nuevo artista en la 56a entrega de los Grammy en Los Angeles el 26 de enero de 2014. La Academia de la Grabación anunció que eliminó sus comités revisión de nominaciones, los grupos que determinan a los contendientes para premios clave, el 30 de abril de 2021. (Foto Dan Steinberg/Invision/AP, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Los Grammy votaron para eliminar sus comités anónimos de revisión de nominaciones, los grupos que determinan los contendientes para las principales categorías en los codiciados premios de la música.

La Academia de la Grabación hizo el anuncio el viernes después de que se reuniera la junta directiva y aprobara el cambio. La decisión surge horas después de que The Associated Press reportara que la academia planeaba analizar el papel de sus comités de revisión de nominaciones y si era tiempo de eliminarlos.

“Ha sido un año de cambio transformador sin precedentes para la Academia de la Grabación y estoy enormemente orgulloso de poder continuar nuestra trayectoria de crecimiento con estas últimas actualizaciones a nuestro proceso de premiación”, dijo Harvey Mason Jr., el presidente interino de la academia y director general, en un comunicado enviado el viernes.

“Esta es una nueva Academia, una que está impulsada a la acción y que ha duplicado el compromiso para cumplir con las necesidades de la comunidad musical. Aunque el cambio y el progreso son los principales motores de nuestras acciones, algo es permanente, el Premio Grammy es el único dirigido por colegas y votado por colegas en reconocimiento a la música”, agregó. “Estamos orgullosos de trabajar junto con la comunidad musical todo el año para refinar aún más y proteger la integridad del proceso de premiación”.

El importante cambio surge meses después de que The Weeknd criticara fuertemente a los Grammy y los calificara de “corruptos” tras no haber recibido ninguna nominación para la gala de 2021, pese a tener el sencillo más popular del año con “Blinding Lights”.

Las nominaciones estarán basadas ahora únicamente en los votos de los más de 11.000 miembros con voto de la academia, y la organización dijo que “más de 90% de sus miembros habrán pasado por el proceso de revaluación para finales de año para asegurar que el grupo votante está activamente comprometido en la creación de música”.

Para los cuatro premios principales de los Grammy — álbum, canción y grabación del año, además de mejor nuevo artista — un comité de revisión de nominaciones de al menos 20 integrantes especialistas en música selecciona desde hace unos años ocho nominados de los 20 que reciban la mayor cantidad de votos.

La mayoría de las más de 80 categorías de los Grammy eran votadas por los comités de revisión, que fueron creados con la intención de salvaguardar la integridad de un género en específico y dar cierto equilibrio adicional a las categorías.

Aunque los nominados de algunas categorías como mejor álbum vocal pop y mejor interpretación solista pop se basan únicamente en votos, un número de categorías tenían comités de revisión de nominaciones. Esas incluyen rap, rock, R&B, country, música dance/electrónica, american roots, música latina, jazz y música góspel/cristiana. Los comités para esos grupos consisten en 13 a 17 miembros votantes que seleccionan a los cinco nominados de entre 15 finalistas.

Pero por años ha habido dudas sobre el proceso de nominaciones y los miembros de la industria musical han pedido una mayor transparencia, pues la selección de finalistas se hace a puerta cerrada. Otros afirman que los miembros de los principales comités promueven proyectos en los que han trabajado o que apoyan con base en sus relaciones personales.

El año pasado la academia anunció que los músicos invitados a participar en un comité de revisión de nominaciones tendrían que aceptar términos que incluyen revelar la existencia de cualquier conflicto de interés y si se beneficiarían con la nominación de un artista de esa categoría, ya sea por vínculos financieros, familiares o creativos.

Eso pareció una respuesta a la exdirectora general de la Academia de la Grabación Deborah Dugan, quien fue despedida a meses de iniciar su trabajo y días antes de los Grammy de 2020. Dugan dijo que la premiación estaba arreglada y plagada de conflictos de interés.

Las dudas sobre el proceso de votación de los Grammy alcanzaron nuevos niveles cuando The Weeknd — quien llegó a la cima de las listas de popularidad con “Blinding Lights” y “Heartless”, tuvo un álbum muy exitoso con “After Hours” y actuó en el Super Bowl — fue completamente desairado para la ceremonia de este año, realizada el mes pasado. Los Grammy contrastaron con la mayoría de los premios musicales, en los que The Weeknd fue un nominado clave, y hasta el jueves recibió 16 nominaciones a los Premios Billboard de la Música. The Weekend terminó por decir que boicotearía los Grammy.

El cambio ha estado en el centro de la conversación en los Grammy por años. La organización ha sido criticada por la falta de diversidad de las principales categorías, que rara vez premian a raperos y estrellas contemporáneas de R&B, incluyendo pesos pesados como Beyoncé, Kanye West, Kendrick Lamar, Eminem, Drake, Jay-Z, Mariah Carey y John Legend. Aunque esos artistas han ganado en las categorías de rap y R&B, cuando se trata de los premios más importantes como álbum, canción y grabación del año, los ganadores tienden a ser de géneros pop, rock, jazz o country. La organización también ha sido criticada por su falta de ganadoras femeninas en las categorías más prominentes.

Pese a que existe cierta negatividad asociada a los comités de revisión de nominaciones, algunos miembros los prefieren para proteger a los nominados de un género específico. Por ejemplo, la categoría de rap en los Grammy agregó un comité de revisión tres años después de que Macklemore & Ryan Lewis ganaran tres premios de rap en 2014 por encima de Kendrick Lamar, una decisión que fue muy criticada por la comunidad musical y el público, incluso por Macklemore.

Otros cambios anunciados el viernes incluyen limitar en cuantas categorías de género pueden votar los miembros, lo que se redujo de 15 a 10. La academia dijo que “esas 10 categorías deben estar dentro de no más de tres campos (de género)”. Todos los votantes pueden votar por los cuatro premios principales.

La academia también presentó dos nuevos premios llevando su total a 86: mejor interpretación de música global y mejor álbum de música urbana.

La 64ta entrega anual de los Grammy está prevista para el 31 de enero de 2022. Los nominados se darán a conocer más adelante este año.