Los búlgaros desafían el covid-19 y vuelven a la pista de baile

Sofía volvió a estar de fiesta el jueves por la noche gracias a la reapertura de las discotecas en Bulgaria, antes de las celebraciones de la Pascua ortodoxa y a pesar de la pandemia de covid-19.

"Sinceramente, no puedo creer que esté en una discoteca después de todo lo que ha pasado ¡Es como un sueño!", dijo a la AFP Sabrina, de 22 años, con el pelo rubio y las uñas rojas.

Las discotecas están cerradas en la mayoría de los países de la Unión Europea.

En Bulgaria, obligados a cerrar sus puertas a finales de octubre, los locales nocturnos esperaban con impaciencia la reapertura, autorizada al 50% de su capacidad, pero controlan su entusiasmo mientras el número de nuevas contaminaciones siga siendo siendo elevado.

"Seguimos pendientes de lo que va a pasar", dijo a la AFP Krastyo Entchev, gerente de una discoteca en el centro de la capital, donde se agolpaban unas 100 personas.

"Espero que la gente se divierta, eso es lo más importante. Los echamos de menos", dijo con una sonrisa.

Las medidas de seguridad obligan a usar un gel hidroalcohólico y a hacerse una prueba de temperatura en la entrada. Pero una vez dentro las mascarillas no son obligatorias bajo las luces y la música ensordecedora.

Gabriela, de 20 años, no está "nada preocupada". "No creo realmente en la gravedad de esta epidemia", dice la estudiante.

Por su parte, Yordan Kolev no está tan tranquilo, aunque esté encantado de estar con sus amigos. "No nos quedaremos si está lleno de gente o no está bien ventilado", dijo a la AFP este técnico de 34 años, antes de dirigirse a otro local nocturno de Sofía.

"Con toda la gente que ha sufrido durante el invierno, espero que hayamos tomado conciencia del peligro", dijo, recordando el verano despreocupado que se vivió en los centros turísticos del Mar Negro.

Casi 16.400 personas han muerto por el coronavirus en este país de 6,9 millones de habitantes, la tercera tasa de mortalidad más alta de la UE en relación a la población, por detrás de Hungría y la República Checa, según una base de datos de AFP.

