La permanencia y Europa se cruzan en El Alcoraz

Huesca y Real Sociedad se miden este sábado en El Alcoraz con la permanencia y el acceso a la Liga Europa en juego. EFE/Luis Tejido/Archivo

Huesca/San Sebastián, 30 abr (EFE).- Huesca y Real Sociedad se miden este sábado en El Alcoraz con la permanencia y el acceso a la Liga Europa en juego, un duelo clave para ambos contendientes, necesitados del triunfo.

La Real Sociedad afronta, todavía con la duda de David Silva, un compromiso en Huesca que le puede confirmar prácticamente el pase a Europa la próxima temporada si mantiene la línea de victorias de las dos últimas jornadas.

El equipo de Imanol Alguacil ha superado un bache que coincidió en con la baja del centrocampista canario y que le llevó a perder la quinta plaza, que después ha consolidado con sus triunfos ante el Celta y en casa del colista Eibar el pasado lunes.

Se viven los momentos trascendentales de la temporada y los blanquiazules van recuperando efectivos para el desenlace final, aunque ante los oscenses no estarán todavía Mikel Merino, Carlos Fernández, Asier Illarramendi y seguramente Silva, que está ya muy recuperado de su lesión pero podría ser reservado para los últimos encuentros.

La Real no tiene que hacer muchas cuentas si gana en Huesca, rival que nunca ha vencido a los vascos, porque Europa estará virtualmente conseguida, al menos la séptima posición, aunque las ambiciones blanquiazules son mayores y pasan por repetir un quinto puesto que obligará a seguir remando algunas jornadas más.

Más dramático es el encuentro para el cuadro de José Rojo 'Pacheta', cuyo sueño de la permanencia pasa por un triunfo, por cuanto está a tres puntos de la salvación. Cualquier otro resultado reducirá notablemente sus opciones de continuar la próxima temporada en la máxima categoría.

El conjunto altoaragonés tratará por tanto de paliar el traspiés que tuvo en la anterior jornada en casa ante un rival directo como el Getafe, que dejó muy mal anímicamente tanto a los jugadores como a técnicos y aficionados.

Pacheta, que cuenta casi siempre con los mismos jugadores, tendrá que darle otro aire al equipo para que reaccione ya que la imagen dada ante el conjunto getafense fue muy floja y además para los oscenses cada partido que resta hasta acabar la temporada es prácticamente una final.

El conjunto oscense tiene prácticamente todos los jugadores disponibles excepto Dani Escriche que está sancionado. Se espera que Pacheta realice algún cambio pero no una revolución. El meta Alvaro Fernández podría tener su oportunidad y también un recuperado Pablo Maffeo, además de Doumbia.

- Alineaciones probables:

Huesca: Andrés Fernández o Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Insua, Vavro, Javi Galán; Mosquera, Seoane o Doumbia, Ferreiro; Sandro y Rafa Mir.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Guridi; Oyarzabal, Portu e Isak.

Arbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.30

Puestos: Huesca (19º, 27 puntos); Real Sociedad (5º, 53 puntos).

La clave: El Huesca necesita recuperar la contundencia en las áreas, tanto en la propia como en la rival.

El dato: El Huesca lleva tres derrotas consecutivas y la Real dos triunfos seguidos.

La frase:

Pacheta: "Estamos igual que si los resultados hubieran sido otros, con necesidad de ganar".

El entorno: Una victoria de los azulgranas devolvería la ilusión a jugadores y aficionados que cayó muchos enteros tras la derrota ante el Getafe.