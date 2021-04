La industria manufacturera de China ralentiza su expansión en abril

La industria manufacturera china deceleró su expansión durante el mes de abril, con 0,8 puntos menos que el mes anterior en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en los 51,1 enteros. EFE/LARRY LEUNG/Archivo

Pekín, 30 abr (EFE).- La industria manufacturera china deceleró su expansión durante el mes de abril, con 0,8 puntos menos que el mes anterior en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en los 51,1 enteros.

En este índice, publicado mensualmente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria, y por debajo, contracción.

El dato es menor al previsto por los analistas, que esperaban que el PMI manufacturero se situara en 51,7 en abril, después del 51,9 del mes de marzo.

A pesar de ser la ralentización, se trata del decimocuarto mes consecutivo de recuperación para el sector, tras el desplome de febrero del año pasado, cuando la industria sufrió un parón por el coronavirus.

Aquel declive fue la peor lectura histórica de este indicador, de tan solo 35,7 puntos, incluso peor que el dato registrado en noviembre de 2008 (38,8 puntos), cuando el mundo se enfrentaba a la crisis financiera.

En el desglose por tamaño comparativo, las grandes empresas frenaron 1 punto hasta los 51,7, lo que supone que la mayor ralentización les tocó a las medianas, con 1,3 puntos menos que en marzo, hasta los 50,3, mientras que las pequeñas crecieron 0,4 puntos hasta los 50,8 este mes.

En abril, saltaron por encima del corte de los 50 puntos dos de los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción y el de nuevos pedidos, mientras que los de empleo, provisiones de materias primas y tiempo de entrega para proveedores se mantuvieron en terreno negativo.

La ralentización en la expansión de la actividad económica se hizo más evidente en el sector no manufacturero, ya que el PMI relativo a ese tipo de negocios se situó en los 54,9, una reducción de 1,4 puntos respecto al mes anterior, si bien con todo es el segundo registro más alto de 2021, y el séptimo mayor de los últimos doce meses.

El índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el desarrollo futuro de su mercado, se redujo este mes en 0,7 puntos, hasta los 63.

Por su parte, el índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, cayó 1,5 puntos hasta los 53,8, su cuarta peor marca de los últimos doce meses.