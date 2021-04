La economía de Perú crecerá 10 % en 2021 y 4,5 % en promedio hasta 2024

Un hombre con tapabocas trabaja en el Mercado Mayorista de Frutas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 30 abr (EFE).- La economía de Perú alcanzará una rápida recuperación en el 2021, después de haber sufrido su peor caída en décadas el año pasado, con un incremento del 10 % de su Producto Interno Bruto (PIB) y un promedio de 4,5 % de alza hasta el 2024, según anunció el ministro de Economía, Waldo Mendoza.

"Las proyecciones macroeconómicas vienen bien, gracias a lo que se ha hecho en 2020 y en el 2021, y la recuperación de la economía es de las más rápidas en la región", afirmó Mendoza durante la presentación del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021-2024.

El ministro indicó que el PIB debe crecer "alrededor de 10 % este año", después de la caída de 11 % en el 2020 por la pandemia de la covid-19 y la cuarentena estricta que hizo derrumbar la economía en 30 % en el segundo trimestre del año pasado.

CRÉDITOS AMORTIGUARON CRISIS

Esta recuperación de la economía peruana responde, según Mendoza, al ritmo del crecimiento del crédito en plena pandemia, que duplicó o hasta triplicó el 6 % de alza anual del crédito antes de la aparición de la covid-19.

"La economía se recupera rápidamente gracias a los programas crediticios con apoyo estatal, y las empresas y ciudadanos que con sus impuestos han contribuido a financiar las necesidades de salud", anotó.

Algunos de esos programas son el Reactiva Perú y los fondos de apoyo a la micro y pequeña empresa, al turismo, entre otras actividades, que contaron con garantías del Estado y bajas tasas de interés.

Otros indicadores de la recuperación del PIB son el incremento de la producción de electricidad en 14,8 % en marzo y de las ventas del sector comercio en 87 % en el mismo mes.

PROMEDIO DE 4,5 % PARA TRES AÑOS

Para el periodo 2022-2024, en el que ya estará funcionando el nuevo Gobierno presidido por Pedro Castillo o Keiko Fujimori, la proyección de crecimiento se sitúa en 4,5 % anual en base a la demanda interna, incremento de exportaciones mineras, recuperación de la demanda externa.

También influirá la ejecución de obras de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del aeropuerto internacional del Callao.

El ministro expresó que "el crecimiento económico tiene a la inversión privada como motor fundamental, depende de que el país ofrezca un medioambiente apropiado para la inversión, amigable con la inversión privada" para que esa alza se produzca.

No obstante, Mendoza subrayó que "la pandemia que nos ha golpeado más que a ningún país en el mundo, y nos ha mostrado las cosas que no hemos estado haciendo bien, como la asignación del presupuesto en educación y salud".

MACROECONOMÍA SALUDABLE

Mendoza insistió en que tener una macroeconomía saludable da a Perú la posibilidad "de resolver los problemas de la micro economía porque nos faltan esos recursos", teniendo en cuenta que actualmente "la segunda ola de la pandemia ha sido más grande que la primera" en el país.

El titular de Economía agregó que vacunando a la población se podrá retomar gradualmente la actividad normal de las actividades económicas.

En tal sentido, Mendoza afirmó que Perú tiene "aseguradas 10 millones de vacunas para todo peruano mayor de 60 años", que serán aplicadas hasta el fin del gobierno transitorio el próximo 28 de julio.

LEYES DAÑINAS

No obstante, manifestó su preocupación por las leyes dictadas recientemente por el Congreso porque "todas son generadoras de gasto público y no habría presupuesto que aguante".

La ley contra la usura "beneficia a los usureros y perjudica a las microfinancieras", por ejemplo, porque impone tasas mínimas para el otorgamiento de créditos que dificultan el acceso a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, la Superintendencia de Banca y Seguros ha propuesto un programa de fortalecimiento patrimonial por el cual el Estado incorporará capital en las cajas municipales o microfinancieras en la eventualidad de que tengan problemas, informó Mendoza.

Igualmente, criticó las leyes que proponen el retiro parcial o total de los fondos privados de pensiones pues significarían "una caída radical" de estos fondos, expresó el ministro peruano.

Estas normas, que el Ejecutivo ha observado y llevará ante el Tribunal Constitucional, "hacen daño en el corto plazo, y va a costar mucho hacer bien las cosas al Gobierno que entra", afirmó.

Con respecto al déficit fiscal que bajó a 8,9 %, confió en que se irá reduciendo y llegará a 5,4 % en 2021, e igualmente la deuda pública, que subió a 34,8 %, "empezará a descender gradualmente a un porcentaje cercano al 30 % del PIB", expresó.