Kiko Matamoros habla de las rupturas de sus hijos

MADRID, 30 (CHANCE)



No corren buenos tiempos en la familia Matamoros ya que tres de sus miembros están en plena crisis sentimental con sus parejas, algo que nos ha dejado muy sorprendidos y que nos ha entristecido. Anita, Laura y Diego Matamoros están en plena actualidad porque según muchos medios de comunicación confirman, ya no están con sus respectivas parejas y esto nos ha pillado por sorpresa a todos.



Kiko Matamoros ha hablado esta tarde en 'Sálvame Diario' y ha hablado de estas tres noticias que han acontecido estos días y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su opinión porque todavía no da detalles sobre lo que ha ocurrido: "Todo lo que sube, baja, todo lo que viene, va, que quieres que te diga, yo creo que hay momentos en las relaciones de pareja que hay crisis y complicados, pero que luego se sobrellevan y se superan".



El colaborador de televisión ha asegurado que la única relación que ve que esté rota para siempre es la de su hija Anita Matamoros y David Salvador: "Rota de verdad yo creo que la de ana, pero no tengo información. Me daría pena cualquiera de las tres porque son mis hijos".