Juan Grandinetti: Entrar en “Los hombres de Paco” ha sido "un desafío"

Madrid, 30 abr (EFE).- El actor Juan Grandinetti está agradecido y feliz por haber podido entrar a formar parte de la "familia" de "Los hombres de Paco", la serie española policiaca y de humor que regresará próximamente diez años después de su final, en la que el argentino interpreta a un policía novato.

"Estoy muy agradecido por el lugar que me dieron enseguida, por el desafío que suponía también entrar a algo que todos más o menos sabían lo que era y el alcance que había tenido", ha contado el actor en una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid.

La serie, que todavía no tiene fecha definitiva de estreno, podrá verse también en Argentina y otros países de Latinoamérica gracias a la plataforma de pago internacional de Atresmedia, Atresplayer Premium Internacional.

El hijo de Darío Grandinetti interpreta en la serie española a Rober, un policía de carácter reservado experto en telecomunicaciones. "Es muy linda la contracara que se encuentra cuando los hombres de Paco aparecen y empieza a trabajar con ellos. A Rober le despierta muchas cosas a nivel amoroso y laboral, que son dos ejes de Rober, el amor y el trabajo", ha contado.

Tras ser elegido para el papel, no conocía "lo que significaba esto", la relevancia de la serie para España y "lo que significaba esta familia con la que empecé y me recibió con los brazos abiertos", ha explicado.

"Es algo muy difícil de encontrar pero muy disfrutable. Tanto a los que ya estaban como a los nuevos nos unió lo mismo, que fue defender lo que ya se había hecho o aportar lo que nos tocaba", ha añadido.

El canal español Antena 3 estrenó "Los hombres de Paco" en octubre de 2005 y la serie se prolongó durante nueve temporadas, con 117 capítulos. Ahora regresará con una temporada dividida en dos y un total de 16 capítulos.

La serie vuelve con los mismos actores de antaño encabezados por Paco Tous (Paco Miranda), Pepón Nieto (Mariano Moreno), Carlos Santos (José Luis Povedilla) y Neus Sanz (Rita Peláez), y con las incorporaciones al equipo de protagonistas de Amaia Sagasti, Amparo Larrañaga y el propio Grandinetti.