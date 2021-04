Jornada de huelga general en Chile por la gestión del Gobierno durante la pandemia

Vista hoy de carteles en apoyo a la huelga general convocada por Central Unitaria de Trabajadores (CUT), frente al Hospital de Urgencia Asistencia Pública de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 30 abr (EFE).- Trabajadores del sector de la salud, de empresas públicas y de diversos rubros de Chile se sumaron este viernes a una "Huelga General Sanitaria" en protesta por la gestión que viene realizando el Gobierno durante la pandemia, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del país.

Los convocantes esperan movilizar a cerca de 35.000 personas en todo el país para visibilizar su descontento con las políticas del Ejecutivo en este tiempo y como antesala de la celebración este sábado del Día Internacional del Trabajo.

Desde primera hora de la mañana se produjeron algunas concentraciones de decenas de trabajadores frente a sus centros de trabajo, como sucedió en el Hopistal Barros Luco de la capital del país, o manifestándose por las calles.

Las autoridades dispusieron una mayor vigilancia policial en algunos puntos ante posibles manifestaciones o altercados, pero ante la pandemia los convocantes llamaron a que cada uno se sume a la huelga en las medidas de sus posibilidades, evitando aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud.

"No se va a dejar de atender en los servicios de salud por la huelga (pero) no podemos quedar impávidos frente a una autoridad que ha aprovechado la pandemia para precarizar las condiciones laborales", dijo en la emisora local radio Cooperativa la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Las quejas por las ayudas económicas dispuestas por el Gobierno para enfrentar la crisis económica que ha generado la pandemia, que se consideran insuficientes por la oposición de izquierdas y los sindicatos, se encuentran en el fondo del llamado a la huelga.

De igual forma, el rechazo que exhibió el Gobierno contra el proyecto aprobado en el Congreso que permite a las personas realizar un tercer retiro anticipado del 10 % de sus fondos de pensiones para aliviar su situación económica en la se encuentran agitó los ánimos en las últimas semanas.

"No es posible que salgamos de esta crisis socio-sanitaria, si no somos capaces de demandar, efectivamente, una preocupación real del Gobierno. Es por eso que este 30 de abril, todos unidos y unidas nos sumamos a esta Huelga General Sanitaria con todas las diversas expresiones que puedan manifestar al Gobierno de Chile, nuestro descontento con su política", dijo la consejera a cargo de la Secretaría de Salud de la CUT, Karen Palma, según un comunicado de la organización.

Por su parte, el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, dijo que no solo es en protesta contra este Gobierno "indolente e incapaz" sino también es para "responder a la avaricia, al egoísmo, a la prepotencia y a la soberbia que han mostrado los empresarios".

"Una vez más, demuestran que lo único que les interesa es seguir ganando a costa de pagar sueldos miserables, a costa de ausencia de derechos laborales, a costa de la explotación del hombre por el hombre", señaló.

La crisis sanitaria hizo caer la economía chilena un 5,8 % en 2020 -la peor caída en cuatro décadas- y, aunque los datos preliminares de febrero de este año mostraron una nueva caída (-2,2 %), el Banco Central estima un crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 2021 de entre el 6 % y 7 %.

Por su parte, la tasa de desempleo en Chile subió en el trimestre móvil enero-marzo un 0,1 % respecto al trimestre anterior para situarse en el 10,4 %.

El presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, vive su último año de mandato con sus peores porcentajes de aprobación popular, apenas un 9 % según encuestas, la marca más baja de su segundo Gobierno.