Guaidó agradece la "firme postura" de Biden en el foro del McCain Institute

En la imagen, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R./Archivo

Miami, 30 abr (EFE).- Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos países, agradeció este viernes al presidente de EE.UU., Joe Biden, su solidaridad con los venezolanos y le pidió que no pare hasta someter a la justicia a los saqueadores del país y los violadores de los derechos humanos.

El dirigente opositor venezolano participó virtualmente este viernes en el Sedona Forum organizado por el McCain Institute, vinculado al fallecido senador republicano por Arizona John McCain.

Guaidó, que intervino en un apartado denominado Defensores de la democracia, destacó "el enorme gesto de solidaridad" de Biden al conceder un Estatuto de Protección Temporal para unos 320.000 venezolanos que huyeron de su país y están en Estados Unidos.

En sus palabras de agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos y las dos cámaras del Congreso, dijo que ha recibido el apoyo tanto de demócratas como de republicanos en la lucha "por devolver a los venezolanos la democracia, la libertad" y el respeto a los derechos humanos, "pisoteados por una dictadura cruel y corrupta".

También en la "lucha por el derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera libre, justa y transparente".

"Queremos agradecer al Presidente Biden por ser consecuente con los ideales de libertad y democracia que caracterizan a los Estados Unidos" y por su "firme posición" frente a Maduro, "un dictador brutal que ha causado dolor y sufrimiento al pueblo venezolano y es una amenaza para la región", dijo el presidente interino, reconocido como tal desde 2019.

También destacó el hecho de que la administración Biden esté manteniendo los esfuerzos para que "los responsables de la corrupción mil millonaria que ha saqueado a Venezuela y de la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra miles de venezolanos respondan por sus crímenes".

A juicio de Guaidó, esos esfuerzos deben ser complementados por "un accionar multilateral de la comunidad internacional, de Latinoamérica y Europa, para incrementar la presión unificada sobre el régimen de Maduro y promover una transición política en Venezuela que permita las elecciones libres, justas y transparentes".

En paralelo, debe continuar el apoyo humanitario a Venezuela. "La tragedia es muy grande", dijo.

Al respecto pidió al Gobierno estadounidense que "contribuya a que se destinen los fondos provenientes de la corrupción y otras actividades clandestinas del régimen a atender la grave crisis humanitaria" en Venezuela.

También reclamó que "se fortalezca el apoyo al Gobierno interino con máxima presión y articulación en favor de la democracia de Venezuela" tanto en organismos internacionales como en foros multilaterales.

FAES ES UN GRUPO DE EXTERMINIO

Y pidió que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela sean catalogadas como "un grupo de exterminio que busca diezmar a la población y para el que no cabe duda de que no puede haber ningún tipo de apoyo que contribuya con su accionar".

Guaidó confió en que con todas esas acciones se podrá restablecer la libertad y "los más de 5 millones de venezolanos migrantes y refugiados" en el mundo podrán regresar a Venezuela.

También se refirió a la "grave amenaza para la estabilidad y la paz de la región" que a, su juicio, representa la "dictadura de Maduro".

"Hoy Maduro tiene peligrosos vínculos militares, de inteligencia y económicos con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China, quienes tienen solida presencia en Venezuela y son las principales amenazas internacionales para los EE.UU", subrayó.

Los vínculos -dijo- se extienden a "grupos narcoterroristas internacionales" como los colombianos ELN y FARC.

"Toda esa corporación trasnacional de crimen organizado que actúa desde Venezuela, además comete el principal ecocidio con la grave destrucción de la Amazonía con el Arco Minero venezolano", declaró.

"Se explota oro de sangre, se comenten crímenes como trata de personas, se masacran indígenas, se violan derechos humanos y se sabotean los esfuerzos de EE.UU. y de la comunidad internacional por atender el cambio climático", subrayó Guaidó.