Fútbol/Primera.- (Previa) El Huesca y el Eibar se la juegan ante Real Sociedad y Alavés

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La SD Huesca y la SD Eibar vivirán este sábado dos partidos muy importantes de cara a su supervivencia en LaLiga Santander en sus respectivas visitas de la Real Sociedad y el Deportivo Alavés, en encuentros correspondientes a la trigesimocuarta jornada del campeonato.



El conjunto oscense y el guipuzcoano son el penúltimo y el antepenúltimo clasificado con 27 y 23 puntos, y saben que su margen de fallo a falta de cinco partidos es exiguo, sobre todo el de los de José Luis Mendilibar, a siete de la permanencia.



Precisamente serán los 'armeros' los primeros en buscar puntos claves, y obligados, en el derbi, y duelo directo, ante un Deportivo Alavés que llega a Ipurua (14.00) en apuros, pero en un evidente mejor estado de ánimo que los locales.



Al Eibar se le ha 'olvidado' lo que es ganar. No lo hace desde el pasado 3 de enero y acumula ya 17 jornadas sin hacerlo, con el añadido de que en las cinco últimas se ha marchado de vacío y dejando muy malas sensaciones, todo lo contrario que los 'babazorros', a los que su tercer cambio de entrenador les ha sentado bastante bien.



La llegada de Javi Calleja ha revitalizado a un Alavés que continúa en problemas ya que tiene 31 puntos pero, además de no tener en su 'mochila' el estar en puestos de descenso, ha sumado ocho de los 12 puntos bajo el mando del madrileño, con el que todavía no ha perdido.



Para no hundirse definitivamente y creer de verdad en la salvación, el Eibar debe encontrar la fórmula para no ser preso de la presión y acertar arriba, un factor que le está pesando y que se perfila clave ante un rival que sólo ha encajado dos goles en sus últimos cuatro partidos. Pozo por lesión y Recio por sanción son baja en los locales, mientras que Duarte y Pellistri, por problemas físicos, y Javi López, expulsado ante el Valencia, lo son en los visitantes.



Por su parte, la SD Huesca, a tres puntos de la salvación, recibirá también bastante necesitado en El Alcoraz (18.30 horas) a una Real Sociedad que pelea por defender su quinta plaza que da acceso a competición europea.



El conjunto oscense ha visto un tanto frenado la sonrisa que quería atisbar en esta pelea tras encadenar tres derrotas seguidas, dos ante rivales directos como el Deportivo Alavés y un Getafe que tiró de experiencia para llevarse los puntos del Alto Aragón el pasado domingo.



Ahora, los de Pacheta no pueden fallar porque pese a esta mala racha, la victoria ante los de Imanol Alguacil les haría dormir fuera del descenso, igualado a puntos con el Valladolid que juega el domingo ante el Betis.



La clave pasa por recuperar el gol que se ha perdido en estas tres derrotas donde el Huesca no ha sido capaz de ver puerta y que parece propiedad indiscutible de Rafa Mir. Escriche es baja por sanción y vuelve una pieza clave atrás como Pablo Maffeo.



Por su parte, la Real Sociedad llega más animada a este duelo tras encadenar dos triunfos seguidos ante el Celta y el Eibar para dejar atrás su mala racha de cinco jornadas sin ganar y volver a colocarse en cabeza de la pelea por la Liga Europa.



El conjunto 'txuri-urdin' es quinto con 53 puntos, tres más que el Betis y cuatro más que el Villarreal, y buscará mantener su actual solidez a falta de recuperar el fútbol que le hizo brillar a principio de temporada. La buena noticia para Alguacil es la vuelta de Silva, mientras sigue Merino sigue de baja para un once donde la novedad podría ser Januzaj.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 34 DE LALIGA SANTANDER.



Eibar - Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.



Elche - Atlético de Madrid. Melero López (C.Andaluz) 16.15.



Huesca - Real Sociedad. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 18.30.



Real Madrid - Osasuna. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.