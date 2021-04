Fútbol.- Sergio Ramos no entra en la convocatoria para el partido frente a Osasuna

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, finalmente no ha entrado en la convocatoria de 21 jugadores que ha ofrecido este viernes el técnico Zinédine Zidane para el partido que enfrentará a los merengues este sábado (21 horas) al Club Atlético Osasuna.



El central andaluz, que ha entrenado esta semana en dos ocasiones junto al resto de sus compañeros, no estará en la cita del Di Stéfano ante los 'rojillos' y su reaparición -seguramente- se produzca este próximo miércoles en 'Champions' frente al Chelsea.



Zidane sí ha citado a tres canteranos para este duelo de la jornada 34 en LaLiga Santander: Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas y Antonio Blanco. Y también a Eden Hazard, que ya participó con buenos minutos en el empate frente al Chelsea el pasado martes.



Por contra, no estarán Dani Carvajal tras su nueva lesión el pasado jueves, Fede Valverde, Ferland Mendy, ni Lucas Vázquez. De esta forma, la lista al completo para medirse a Osasuna está compuesta por Courtois, Lunin, Altube; Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Miguel; Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco; Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano y Rodrygo.