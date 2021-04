En venta la casa de Gloria Gaynor, intérprete de la canción "I Will Survive"

En la imagen, la cantante estadounidense Gloria Gaynor. EFE/David Swanson/Archivo

Nueva York, 30 abr (EFE).- La casa de la cantante estadounidense Gloria Gaynor, conocida por su canción "I Will Survive" (Sobreviviré), que volvió a hacerse famosa el año pasado como uno de los himnos de la pandemia, fue puesta a la venta en el estado de Nueva Jersey por 1,25 millones de dólares.

La vivienda, de dos plantas y situada en un terreno de 4.000 metros cuadrados, fue construida en 1988, informa el diario The New York Times.

Gaynor, que ganó en 1980 un Grammy por su album "I Will Survive", compró la casa en 1999 junto a su exmarido Linwood Simon, al arquitecto Jeffrey Beer, que la diseñó y construyó 11 años antes.

La casa se encuentra en un callejón sin salida en la localidad de Green Brook, cerca del parque estatal de Washington Rock, en el centro de Nueva Jersey y a una hora por carretera del centro de la ciudad de Nueva York.

La vivienda tiene cerca de 500 metros cuadrados de superficie, cuenta con una piscina y un Kiosco en su amplio jardín.

Citada por el New York Times, Gaynor apuntó que después de sus operaciones de rodilla y de la columna vertebral le resulta cada vez más difícil moverse por la casa, sobre todo subir al primer piso.

Esa es la razón por la que se está construyendo una nueva vivienda más accesible en la población de Englewood Cliffs, también en Nueva Jersey y más próxima a la Gran Manzana.

El impuesto sobre la vivienda, que fue puesta a la venta sin éxito al principio de la pandemia, es de 26.471 dólares anuales.

La casa tiene cinco habitaciones y cuatro cuartos de baño.