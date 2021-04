El Salvador.- Familiares, amigos y compañeros de profesión reciben el féretro de Roberto Fraile a su llegada a Valladolid

30/04/2021 Familiares, amigos y compañeros de profesión se han agolpado este viernes a las puertas del tanatorio El Salvador, en Valladolid, para recibir al féretro de Roberto Fraile, camarógrafo asesinado este lunes en Burkina Faso. POLITICA PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA-EUROPA PRESS



VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)



Decenas de familiares, amigos y compañeros de profesión se han agolpado este viernes a las puertas del tanatorio El Salvador, en Valladolid, para recibir el féretro de Roberto Fraile, camarógrafo asesinado este lunes en Burkina Faso mientras realizaba, junto a su compañero David Beriáin, un documental sobre los esfuerzos de las autoridades para proteger los parques naturales del país frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos.



Desde las 15.00 horas de este jueves, hora a la que, en principio, se preveía que llegase el féretro a la capital vallisoletana, donde residen los padres del fallecido, y hasta las 20.01, cuando finalmente ha arribado arropado por coronas de flores, el goteo de visitantes ha sido continuo y ha mantenido abarrotado, durante toda la jornada, el aparcamiento del tanatorio, donde podrán velarle sus familiares.



El profesional, con dos hijos, tenía su residencia en la ciudad de Salamanca, donde vive su familia y desde donde viajaba a distintos países de distintos continentes para la realización de reportajes como el que estaba desarrollando hasta esta semana en Burkina Faso.



Después de velar al fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes familiares, los restos de Roberto Fraile serán enterrados y descansarán en Valdespino Cerón (León), una pedanía leonesa en la que se encuentran sus raíces familiares.



Además de sus allegados, todos ellos visiblemente afectados, también se han acercado hasta El Salvador autoridades como el delegado del Gobierno en Castilla y León y el subdelegado en Valladolid, Javier Izquierdo y Emilio Álvarez, respectivamente, así como el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quienes han trasladado sus condolencias a los familiares del fallecido.



En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press a la salida del tanatorio, el vicepresidente Igea ha asegurado que Castilla y León "le debe un reconocimiento a todas esas personas que trabajan en los sitios más difíciles".



"Creo que es obligado el reconocimiento", ha aseverado en referencia tanto a Roberto Fraile como a David Beriáin y ha dedicado un recuerdo a quienes "arriesgan la vida por la libertad". Asimismo, ha augurado que en el Consejo de Gobierno Extraordinario de este lunes, "probablemente se tome una decisión al respecto" de esa distinción oficial.



Igea también ha aprovechado la oportunidad para elogiar la figura de los periodistas y para recordar que "no existe libertad sin prensa libre, no existe el horror si nadie lo graba ni la muerte o la violencia si nadie lo cuenta".



Precisamente, a esa labor dedicó su vida Fraile, de 47 años y cámara durante dos décadas en Salamanca y también en reportajes internacionales, entre ellos en zonas bélicas, hasta que este lunes fuese asaltado y asesinado junto al también periodista David Beriáin en Burkina Faso cuando grababan un documental sobre cazadores furtivos.



Los féretros de los dos reporteros, que recibirán la Medalla al Mérito Civil, han llegado a España este viernes a las 9.00 horas en un avión del Ejército del Aire desde Uagadugú, la capital burkinesa, a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde esperaban las ministras de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, y de Defensa, Margarita Robles, así como sus familiares, si bien estos no estaban a pie de pista.



Junto a los dos periodistas españoles también ha llegado el féretro del irlandés Rory Young, fundador de la ONG Chengeta Wildlife y que se encontraba con ellos en el momento del ataque en el este de Burkina Faso. Para recibir sus restos estaba presente la embajadora de Irlanda en España, Sile Maguire.