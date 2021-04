EE.UU. extiende requisito de uso de cubrebocas en aviones

(Bloomberg) -- Pasajeros en aviones, autobuses y ferrocarriles en Estados Unidos tendrán que seguir usando cubrebocas para protegerse contra la propagación del covid-19, a medida que los funcionarios federales extendieron un mandato que estaba próximo a expirar en unos días durante la ajetreada temporada de viajes de verano.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que extendería el mandato hasta el 13 de septiembre. La medida entra en sintonía con la última guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que aún aconseja cubrirse la cara para limitar la propagación del coronavirus en espacios interiores, incluso para las personas que han sido vacunadas.

“El requisito federal de cubrebocas en todo el sistema de transporte busca minimizar la propagación del covid-19 en el transporte público”, dijo en un comunicado Darby LaJoye, administrador interino de la TSA. “En este momento, aproximadamente la mitad de los adultos tienen al menos una dosis de vacuna y los cubrebocas siguen siendo una herramienta importante para derrotar esta pandemia”.

El mandato del cubrebocas, que entró en vigor el 1 de febrero y debía expirar el 11 de mayo, corresponde a la Administración del presidente Joe Biden. Las agencias del expresidente Donald Trump habían recomendado su uso, pero no había ningún requisito formal. El mandato, impopular entre algunos estadounidenses, en ocasiones ha dado lugar a multas civiles para los infractores.

Los CDC ahora dicen que las personas que han sido vacunadas pueden viajar de manera segura dentro de Estados Unidos, pero sugiere usar cubrebocas y tomar otras precauciones.

