EEUU.- Biden destaca que "EEUU vuelve a estar en marcha" con los primeros 100 días de su Administración

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado su día cien en el cargo con una visita al estado de Georgia, donde ha ofrecido un mitin en el que ha expuesto sus logros y planes de Gobierno y ha resaltado que desde el inicio de su Administración "Estados Unidos vuelve a estar en marcha".



Junto a la primera dama, Jill Biden, el mandatario estadounidense se ha trasladado hasta el municipio de Duluth, en los suburbios de Atlanta, donde ha abordado varias de los temas ya mencionados el miércoles en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso.



Biden ha promocionado sus logros de los primeros tres meses en el cargo y se ha centrado en el Plan de Empleo Estadounidense y el Plan Familias Estadounidenses, dos de sus propuestas que recogen más de 4 billones de dólares en gastos y que buscan reformar la infraestructura del país, los programas de licencias familiares y el cuidado infantil, según recoge el medio estadounidense 'The Hill'.



"Nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos", ha asegurado el presidente en su discurso y en referencia a sus planes, que necesitan de la aprobación del Congreso, por lo que ha reclamado apoyo.



Además, ha incidido en que el aumento de impuestos a los ricos que plantea financiará recortes fiscales para muchos más estadounidenses.



"Esto representa un recorte de impuestos para más de dos millones de familias en Georgia", ha precisado Biden sobre sus propuestas, para añadir que "ya es hora de que los muy ricos y las corporaciones comiencen a pagar lo que les corresponde".



Biden viajó al estado el miércoles, luego de su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso, en el que dio a conocer una propuesta que ampliaría las oportunidades educativas y el cuidado infantil para las familias, financiada en parte por el mayor aumento de impuestos a los estadounidenses ricos en décadas. En la misma intervención, defendió un plan de infraestructura complementario que se financiaría en parte a través de tasas impositivas corporativas más altas, como una "inversión única" que crearía millones de empleos.



Así, el mandatario ha reiterado en Georgia que "Wall Street no construyó este país". "Lo hiciste tú. La clase media lo hizo. Y los sindicatos construyeron la clase media", ha agregado, según recoge Bloomberg.



Biden fue elegido en las elecciones presidenciales en parte gracias a que Georgia pasó a ser un estado demócrata por primera vez desde 1992. A principios de año, dos demócratas, Raphael Warnock y Jon Ossoff, ganaron un par de escaños en una elección de segunda vuelta para el Senado Estados Unidos, dando al partido el control de la Cámara y permitiendo que Biden aprobara una medida de alivio de 1,9 billones de dólares sin recibir ningún voto republicano.



"Gracias a ustedes, aprobamos uno de los proyectos de ley de rescate más importantes de la historia", ha reconocido Biden en este sentido.



INTERRUPCIÓN DE UN GRUPO DE MANIFESTANTES



Durante su discurso, el presidente ha sido interrumpido por un grupo de manifestantes que ha reclamado el fin de los centros de detención y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.



"Nuestras familias están muriendo", ha señalado uno de los manifestantes, que ha asegurado que voto a Biden en los últimos comicios.



Ante ello, el presidente ha respondido que "los centros de detención privados no deberían existir" y ha asegurado que la Administración "está trabajando para cerrarlos todos".



Finalmente, los protestantes han sido escoltados fuera del mitin y el mandatario, que en su campaña se comprometió a suspender los contratos del Gobierno con prisiones privadas, ha continuado con su discurso.



Por otro lado, este jueves por la mañana, el presidente y la primera dama han visitado al expresidente Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, en su casa en Plains, en el mismo estado.



Se espera que Biden se traslade a distintos estados en los próximos días para defender sus planes. En este contexto, tiene programada una visita a Filadelfia el viernes y otra a Virginia la próxima semana.