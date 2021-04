16/09/2020 Economía.- El PIB de México se contrajo un 2,9% en el primer trimestre y acumula seis trimestres en negativo. El Producto Interior Bruto (PIB) de México se contrajo un 2,9% en términos interanuales durante el primer trimestre de 2021, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



De este modo, la economía mexicana continuaría en terreno negativo por sexto trimestre consecutivo, ya que hay que remontarse al tercer trimestre de 2019, cuando el PIB no mostró contracción ni crecimiento, para observar un dato que no sea negativo en términos interanuales.



No obstante, con respecto al último trimestre de 2020, el PIB azteca experimentó un crecimiento del 0,4%. Por sectores de actividad, las actividades agrícolas cayeron un 1,3%, las industriales se mostraron sin cambios y las de servicios crecieron un 0,7%.



En términos interanuales, las actividades industriales y de servicios mostraron comportamientos negativos, con caídas del 2,3% y del 3,6%, respectivamente. En contraposición, las actividades agrícolas crecieron un 2,8% en comparación con el primer trimestre de 2020.