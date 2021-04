DESCONECTA.-Una manada entera de ballenas beluga quedó atrapada en un agujero de agua rodeado de hielo marino

30/04/2021 Una manada entera de ballenas beluga quedó atrapada en un agujero de agua rodeado de hielo marino. MADRID, 30 abr. (EDIZIONES) Una manda de ballenas beluga quedó atrapada en la extensión congelada de la bahía de Penkigngei (Rusia), enfrentándose a una muerte casi segura. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @NPBERINGIA



MADRID, 30 abr. (EDIZIONES)



Una manda de ballenas beluga quedó atrapada en la extensión congelada de la bahía de Penkigngei (Rusia), enfrentándose a una muerte casi segura.



Las imágenes de las ballenas agrupadas alrededor de un agujero en el hielo como única fuente de oxígeno llamaron la atención de Arthur Apalu, guardabosques del Parque Nacional de Beringia, que decidió grabar la escena, que tuvo lugar el pasado 19 de abril.



https://www.youtube.com/watch?v=yGPvehdSsL0



Según una portavoz del Parque Nacional de Beringia, Vlada Valchenko, la distancia entre el mar abierto y la polinia (el espacio abierto de agua rodeado de hielo marino) es tan amplia que las ballenas no pueden recorrerla, ya que necesitan de un espacio abierto al aire libre para respirar.



Sin embargo, el tiempo corre en su contra pues existe el riesgo de que puedan morir de hambre, agotamiento o asfixia.



Según un comunicado recogido por el medio interfax-russia, el Fondo de Protección de Ballenas, que teme la muerte de las dos docenas de belugas atrapadas en el hielo, apeló al Ministerio de Situaciones de Emergencia con una solicitud para ayudar a sacar a las ballenas beluga a mar abierto, aunque todavía no ha recibido respuesta.



Por otro lado, el mismo medio apunta que los especialistas del Parque Nacional Beringia creen que no es necesario salvar a las belugas pues la intervención puede dañar el ecosistema de la zona. Además, dicen, los animales tienen todas las posibilidades de sobrevivir, destruyendo la capa de hielo hacia el mar abierto.