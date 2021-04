Cultura.- 'La Unidad' arranca el rodaje de su segunda temporada

30/04/2021 La unidad arranca el rodaje de su segunda temporada CULTURA MOVISTAR+



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Movistar+ ha anunciado el comienzo del rodaje de la segunda temporada de 'La Unidad', la serie poliaca creada por Dani de la Torre y Alberto Marini. Tras el buen recibimiento de la primera tanda de capítulos, que se convirtió en una de las tres series más vistas de Movistar+ en 2020, Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera retoman sus personajes para seis nuevos capítulos.



Esta segunda temporada volverá a estar dirigida por Dani de la Torre y contará con guiones escritos por Alberto Marini, Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga y Roger Danès.



"Hemos doblado la apuesta, ya no sirve llegar antes, ya no sirve nada de lo que nuestros personajes han vivido antes. Esto es nuevo para todos, para ellos y para sus familias. El terror está dentro de su propia casa, ya no se pueden fiar de nadie, ni siquiera de la Unidad", afirma De la Torre en un comunicado.



"Hemos optado por cambiar bastante la receta en esta segunda temporada. Hemos decidido poner a nuestros protagonistas en una situación totalmente nueva, difícil e incómoda para ellos", señala Marini que adelanta que en esta nueva temporada el público tendrá oportunidad de profundizar "más en el mundo de los antagonistas, explorando las razones de base del odio". "Razones que son mucho más complejas que el simple fanatismo religioso", sentencia.



En esta segunda temporada, los miembros de 'La Unidad' se enfrentan a una situación sin precedentes cuando una operación los convierte en objetivo de los terroristas, al mismo tiempo que tratan de averiguar si hay un topo en el equipo liderado por Carla.



La inspectora Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza, sigue al frente del equipo. Junto a ella, Marcos (Michel Noher), su expareja, padre de su hija y jefe de la unidad; la inspectora Miriam (Marian Álvarez) y Sergio, jefe de Operaciones (Luis Zahera), acompañados por la actriz española de origen persa Fariba Sheikhan como la agente Najwa; Raúl Fernández de Pablo como Roberto, y Carlos Blanco como Ramón. La serie cuenta además con la colaboración especial de Fele Martínez como Sanabria.