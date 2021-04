30/04/2021 Cultura.- Invincible, renovada por dos temporadas más en Amazon Prime Video. Coincidiendo con el estreno del último capítulo de su primera temporada, Amazon Studios ha anunciado la renovación de Invincible, la serie de animación para adultos basada en el cómic de Robert Kirkman. La ficción que lleva a la pantalla la novela gráfica de superhéroes del creador de The Walking Dead tendrá segunda y tercera temporada en Prime Video. CULTURA AMAZON PRIME VIDEO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Coincidiendo con el estreno del último capítulo de su primera temporada, Amazon Studios ha anunciado la renovación de Invincible, la serie de animación para adultos basada en el cómic de Robert Kirkman. La ficción que lleva a la pantalla la novela gráfica de superhéroes del creador de The Walking Dead tendrá segunda y tercera temporada en Prime Video.



"Estoy extremadamente agradecido a Amazon por el apoyo y la dedicación que han puesto detrás de Invincible", aseguró Kirkman. "El cómic es una carta de amor a un género con el que Cory (Walker) y yo crecimos leyendo, y ha sido un viaje gratificante ver a nuestros personajes cobrar vida de nuevo a través de la serie. Estamos muy emocionados por poder continuar con esta historia durante al menos dos temporadas más".



Invincible, la segunda serie de cómics más larga de Kirkman tras The Walking Dead, que concluyó en febrero de 2018 después de 15 años, es sigue los pasos de Mark Grayson (Steven Yeun), un chico de 17 años como cualquier otro de su edad, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Pero a medida que Mark desarrolla sus propios poderes, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.



https://youtu.be/83kGBULxVGI



"Invincible es un excelente ejemplo sobre cómo un enfoque fresco y atrevido al género de superhéroes puede impactar en el público a nivel mundial. Estamos muy contentos de que Invincible, una de nuestras primeras apuestas en la animación para adultos, haya conseguido eso", afirmó Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. "La narración sin complejos de Robert, junto con un reparto de voces de primer nivel, cumplió las ambiciosas expectativas de los fans y estamos encantados de darles más Invincible", concluye.