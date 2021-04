Cuba aplaza tradicional torneo de pesca "Ernest Hemingway" por la covid-19

Fotografía tomada en mayo de 2015 en la que se registró a John (d) y Patrick Hemingway (i), nietos de Ernest Hemingway, junto al comodoro del Club Náutico Internacional Marina Hemingway, en la develación del busto de su abuelo, en el encuentro de capitanes del 65 Torneo Internacional de la Pesca Ernest Hemingway, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 29 abr (EFE).- Cuba decidió este jueves aplazar hasta 2022 la edición 70 del tradicional torneo internacional de pesca de la Aguja "Ernest Hemingway" debido a la compleja situación sanitaria provocada por una tercera ola de contagios de covid-19 en la isla.

El evento estaba previsto para celebrarse el 31 de mayo y el 5 de junio, pero la pandemia obligó a posponerlo, según explicó en su cuenta de Facebook el Club Náutico Internacional con sede en la Marina Hemingway de La Habana, principal promotor de la cita de pesca deportiva.

El certamen con frecuencia anual es considerado uno de los más antiguos de su tipo en el mundo y el más importante que se celebra en Cuba.

Este torneo que por las características de su actividad requiere ser presencial lo que no ha permitido a sus organizaciones optar por la modalidad virtual adoptada para otros eventos y festivales celebrados en el país caribeño a partir de la pandemia global del coronavirus.

Su edición anterior, celebrada en 2019, estuvo dedicada al 500 aniversario de la fundación de La Habana y contó con la participación de amantes de la pesca procedentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Puerto Rico, Chile y Japón.

El célebre escritor estadounidense Ernest Hemingway, quien fue un gran aficionado a la pesca deportiva, fundó este torneo en 1950 y desde entonces se ha realizado de manera casi ininterrumpida en la capital cubana, la ciudad en la que pasó largas temporadas durante 22 años.

El autor de la novela "El viejo y el Mar", inspirada en un pescador de la localidad cubana de Cojímar que Hemingway visitaba junto al patrón de su barco "El Pilar", ideó este torneo internacional en 1950, que ganó en tres ocasiones.

La única novedad que se ha introducido a las reglas creadas por Hemingway para el torneo es la denominada "Tag and release" (marcar y soltar al pez), establecida desde 1997 como principio ético de la pesca, que rige los más importantes torneos de su tipo en el mundo con el objetivo de no dañar los ejemplares de peces capturados, según sus organizadores.

El encuentro premia las mejores capturas de especies de pico, entre ellas, castero (blue marlin), pez vela, aguja del Pacífico, wahoo, dorado y túnidos. EFE

