Crisis viral en India amenaza recuperación global de la pandemia

India es ahora el epicentro mundial de la pandemia de covid-19 y reporta cifras récord de nuevos contagios todos los días. Imágenes de hospitales plagados de personas enfermas y agónicas inundan las redes sociales, mientras el personal médico y el público piden desesperadamente suministros de oxígeno. Se informa que más de 200.000 personas han muerto a causa del virus, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor.

Tanto la capital política del país, Nueva Delhi, como la financiera, Mumbai, están cerradas, y solo el sonido de las sirenas de las ambulancias perturba la calma, pero hay un creciente coro que culpa al primer ministro indio, Narendra Modi, por el manejo de la pandemia por parte de su Gobierno.

La Administración de Modi ha intentado callar ciertas críticas recientes a su respuesta al virus en Twitter, donde se manifiesta la ira y la decepción por el líder de India.

En cifras

La población de India es de 1.400 millones de habitantes, superada solo por la de China.

Al 30 de abril, se habían reportado en el país 208.330 muertes por covid-19.

Se han administrado 152 millones de dosis de la vacuna, lo que representa una cobertura de solo 5,6%.

Por qué es importante

La creciente nueva ola de India puso fin abruptamente a su campaña diplomática de vacunas, después de que el primer ministro dijera que el país era la “farmacia del mundo” e hiciera demasiadas promesas basándose en su capacidad para enviar millones de vacunas al extranjero.

Las exportaciones y donaciones del país fueron una parte fundamental de mecanismo Covax, el programa global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proporcionar vacunas a países de bajos ingresos. Cuando casi se agotaron, dejó a muchas naciones en problemas para encontrar alternativas.

Dada la creciente importancia estratégica de India, la crisis arriesga no solo la incipiente recuperación en la tercera economía más grande de Asia, sino también los intentos de reprimir el covid-19 y recuperarse a nivel mundial. Algunos científicos han relacionado la nueva ola de India con una cepa más virulenta, ya el descontrolado brote brinda un caldo de cultivo para que evolucionen más mutaciones que podrían desafiar las vacunas que ahora se distribuyen desde Europa hasta Estados Unidos.

