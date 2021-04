Coronavirus.- EEUU restringe los vuelos desde India a partir del 4 de mayo ante el gran aumento de casos de coronavirus

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes que a partir del 4 de mayo los vuelos desde India quedarán restringidos debido "al extraordinario aumento de los casos de coronavirus" y "por las múltiples variantes que circulan" por ese país.



La Casa Blanca ha explicado que esta medida se ha tomado tras seguir los consejos y recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



No obstante, la medida no afectara a los ciudadanos estadounidenses ni a aquellas personas que residan de manera permanente en el país, pero sí deberán presentar una prueba negativa antes de embarcarse rumbo a Estados Unidos y guardar una cuarentena de catorce días si no están vacunadas, tal y como se les exige a otros viajeros internacionales.



Estados Unidos se suma otros países como Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, o Nueva Zelanda, que ya han impuesto restricciones similares en los últimos días, como consecuencia de las abultadas cifras de casos de coronavirus que India ha venido confirmando en las últimas semanas.



Este viernes, sus autoridades han registrado un nuevo máximo de contagios diarios, superando por primera vez los 386.000, y alcanzado la segunda cifra más alta de muertos en un sólo día, 3.498. En total, son 18.762.976 los casos diagnosticados y 208.330 los fallecimientos desde el inicio de la pandemia.



La situación ha llevado a la Policía a pedir a las autoridades locales que busquen nuevos espacios para la ubicación de crematorios improvisados, debido a la falta de espacio a causa de la gran cantidad de fallecidos registrados durante los últimos días.