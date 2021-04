Colombia.- El ex secretariado de las extintas FARC admite crímenes de guerra y de lesa humanidad ante la JEP

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ex secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ha admitido formalmente este viernes su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La JEP había imputado el pasado enero a ocho exdirigentes de la extinta guerrilla y estos han reconocido de forma individual su responsabilidad frente a estos crímenes en un documento.



Entre los firmantes de dicho documento se encuentran el actual líder de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'; Pastor Alape; Jorge Torres, alias 'Pablo Catatumbo'; Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada'; Rodrigo Granda Escobar, conocido como 'Ricardo Téllez'; Milton de Jesús Toncel, apodado 'Joaquín Gómez'; Alberto Parra, alias 'Mauricio Jaramillo'.



Alape ha señalado que "más allá de errores, fueron transgresiones al Derecho Internacional". "En nuestra condición de revolucionarios tenemos el compromiso ético y moral de asumir la responsabilidad y de marcar un direccionamiento hacia el futuro para que no se repita esta tragedia y sigamos avanzando en la construcción de la paz", ha añadido.



Por su parte, el ex presidente, Juan Manuel Santos, ha reaccionado a esta mensaje asegurando que "la contribución a la verdad, con el reconocimiento de las FARC de su responsabilidad en los secuestros, es un paso muy importante hacia la reconciliación", según recoge Caracol Radio.



La acusación de la JEP, emitida en enero de este año, fue uno de los movimientos más significativos desde que se creó el organismo en 2017, un año después de los acuerdos de paz ratificados en La Habana, y en los cuales la guerrilla dejaba las armas para participar en la sociedad civil a través de la vía política.



El conocido como caso 01, abierto en octubre de 2018, contempla casi 21.400 secuestros y "graves privaciones de la libertad" cometidos por las FARC entre 1993, año en el que se comenzó a tener registro de los mismos, y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta, se cometieron entre 1998 y 2002.



La JEP les responsabiliza como coautores no sólo de privaciones de libertad y toma de rehenes, sino también de las torturas, violencia sexual y los atentados a la dignidad personal que se cometieron por sus subalternos cuando ellos estaban al mando.



En septiembre de 2020, el antiguo partido FARC, hoy Comunes, a través de su secretario general, Rodrigo Londoño, y otras voces importantes de la formación como 'Pablo Catatumbo' o 'Carlos Antonio Lozada', enviaron una carta a las víctimas de secuestro para mostrarles su arrepentimiento y solicitar su perdón.