Circula de nuevo el falso test que "detecta" la covid al contener el aliento

Bogotá, 30 abr (EFE).- Circula otra vez entre usuarios latinoamericanos de Whatsapp y Twitter un supuesto test difundido desde 2020 que asegura medir el oxígeno en los pulmones y detectar el coronavirus al contener la respiración por varios segundos.

Por medio de un video, el mensaje viral -marcado como “reenviado muchas veces” en la plataforma de mensajería propiedad de Facebook- presenta la prueba a través de un diagrama lineal, en el que un punto avanza mientras se pide inhalar y posteriormente aguantar el aliento por 20 segundos.

“Si puedes mantener la respiración del punto A al punto B, podrías estar libre de coronavirus”, asegura este gráfico que lleva por título “Revisa tus pulmones y tu nivel de oxígeno”.

El mensaje presenta también una ilustración de los pulmones, utiliza el logotipo de una clínica de fisioterapia boliviana conocida como Kineser y aporta audios de inhalaciones y exhalaciones para acompañar durante el proceso.

Esta misma prueba también se viralizó este mes en Twitter, donde una publicación con el mismo video acumula ya más de 4.000 me gusta y más 1.700 retuits bajo la leyenda “Me deben la consulta. Sépanlo”.

DATOS: Lo cierto es que las autoridades sanitarias globales han desacreditado la conveniencia y efectividad de este tipo de “test respiratorios” desde que iniciaron a circular en internet en 2020, ya que solo las pruebas de laboratorio son realmente concluyentes.

De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido este tema en su sección “Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV)”, en la que censura su uso y rechaza sus resultados.

“DEMOSTRADO: El hecho de poder contener la respiración durante diez segundos o más sin toser o sentir molestias NO significa que no tenga la enfermedad por coronavirus o cualquier otra enfermedad pulmonar”, asegura la entidad internacional.

La OMS recuerda que “la mejor manera de saber si tiene el virus que produce la enfermedad de la COVID-19 es someterse a una prueba de laboratorio. No podrá salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración, que incluso podría resultar peligroso”.

Para ello, explica, también se debe prestar atención a los principales síntomas de la enfermedad, cuyos “más comunes son la tos seca, el cansancio y la fiebre”.

EFE Verifica ya había desmentido en junio de 2020 este mismo tipo de “test pulmonar” que usa ejercicios de relajación, aunque entonces en una versión mucho más extensa, como mecanismo para evaluar la capacidad respiratoria.

También en ese momento fuentes de la OMS consultadas por EFE aseguraron que no recomiendan "ningún test de respiración", ni estos ni ningún otro, así como otras pruebas hechas en casa.

Para la detección precoz del coronavirus, la OMS recordó que son las pruebas moleculares de muestras del tracto respiratorio, como las PCR, las que permiten identificar y confirmar en un laboratorio los casos de la covid-19.

LA PANDEMIA, OTRA VEZ EN ASCENSO

La reaparición de este tipo de mensajes se da cuando el mundo enfrenta varios picos de la enfermedad: al finalizar abril, los casos globales de COVID-19 llegaron a 150 millones, según las estadísticas de la OMS.

Los fallecidos en el planeta, en tanto, superan ya los 3,1 millones.

Al mismo corte, la curva global mostraba que los casos estaban en ascenso por nueve semanas y alcanzaron de nuevo en niveles récord, mientras que los fallecidos han subido en las seis últimas semanas, aunque todavía no alcanzan las cifras máximas de enero.

Entretanto el mundo superó en esa misma fecha los 1.110 millones de dosis de vacunas anticovid administradas.