Ciencia.-La inteligencia no evoluciona solo porque el cerebro crece

30/04/2021 Javier Lázaro



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El tamaño del cerebro en relación con el tamaño del cuerpo, considerado durante mucho tiempo un indicador de la inteligencia animal, no ha seguido una escala estable a lo largo del tiempo evolutivo, según un estudio publicado en Science Advances.



Científicos de la Universidad de Stony Brook y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal han reconstruido una línea de tiempo de cómo evolucionaron el tamaño del cerebro y el cuerpo de los mamíferos durante los últimos 150 millones de años.



El equipo internacional de 22 científicos, incluidos biólogos, estadísticos evolutivos y antropólogos, comparó la masa cerebral de 1.400 mamíferos vivos y extintos. Para los 107 fósiles examinados, entre ellos ballenas antiguas y el cráneo de mono del Viejo Mundo más antiguo jamás encontrado, utilizaron datos de volumen endocraneal de cráneos en lugar de datos de masa cerebral. Luego, las medidas del cerebro se analizaron junto con el tamaño del cuerpo para comparar la escala del tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo durante un tiempo evolutivo profundo.



"Una gran sorpresa fue que gran parte de la variación en el tamaño relativo del cerebro de los mamíferos que viven hoy en día puede explicarse por los cambios que sufrieron sus linajes ancestrales después de la extinción masiva y otros eventos cataclísmicos", dice Jeroen Smaers, biólogo evolutivo, profesor asociado de Antropología en la Universidad de Stony Brook y primer autor del estudio. "Esto incluye la evolución de los cerebros de los mamíferos más grandes, como los delfines, los elefantes y los grandes simios, que evolucionaron en proporciones extremas después del evento de cambio climático hace 23-33 millones de años".



Según el estudio, los humanos, los delfines y los elefantes de "cerebro grande", por ejemplo, alcanzaron sus proporciones de diferentes maneras. Los elefantes aumentaron en tamaño corporal, pero sorprendentemente, incluso más en tamaño cerebral. Los delfines, por otro lado, generalmente disminuyen el tamaño de su cuerpo mientras aumentan el tamaño del cerebro. Los grandes simios mostraban una amplia variedad de tamaños corporales, con una tendencia general hacia aumentos en el tamaño del cerebro y del cuerpo. En comparación, los homínidos ancestrales, que representan la línea humana, mostraron una disminución relativa en el tamaño corporal y un aumento en el tamaño del cerebro en comparación con los grandes simios.



Los autores dicen que estos patrones complejos instan a una reevaluación del paradigma profundamente arraigado de que comparar el tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo de cualquier especie proporciona una medida de la inteligencia de la especie.



Smaers señala: "A primera vista, la importancia de tener en cuenta la trayectoria evolutiva del tamaño corporal puede parecer poco importante. Después de todo, muchos de los mamíferos de cerebro grande como los elefantes, los delfines y los grandes simios también tienen un cerebro alto al tamaño del cuerpo. Pero este no es siempre el caso. El león marino de California, por ejemplo, tiene un tamaño cerebral relativo bajo, lo que contrasta con su notable inteligencia".



Al tener en cuenta la historia evolutiva, el estudio actual revela que el león marino de California alcanzó un tamaño de cerebro a cuerpo bajo debido a las fuertes presiones selectivas sobre el tamaño del cuerpo, muy probablemente porque los carnívoros acuáticos se diversificaron en un nicho semiacuático. En otras palabras, tienen un tamaño cerebral relativo bajo debido a la selección en el tamaño corporal aumentado, no debido a la selección en el tamaño cerebral disminuido.



"Hemos anulado un dogma de larga data de que el tamaño relativo del cerebro puede confundirse con la inteligencia", dice Kamran Safi, científico investigador del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y autor principal del estudio. "A veces, los cerebros relativamente grandes pueden ser el resultado final de una disminución gradual en el tamaño del cuerpo para adaptarse a un nuevo hábitat o forma de moverse; en otras palabras, nada que ver con la inteligencia en absoluto. Usar el tamaño relativo del cerebro como un indicador de la capacidad cognitiva debe contrastarse con la historia evolutiva de un animal y los matices en la forma en que el cerebro y el cuerpo han cambiado a lo largo del árbol de la vida ".



El estudio mostró además que la mayoría de los cambios en el tamaño del cerebro ocurrieron después de dos eventos cataclísmicos en la historia de la Tierra: la extinción masiva hace 66 millones de años y una transición climática hace 23-33 millones de años



.



Los autores concluyen que los esfuerzos para capturar verdaderamente la evolución de la inteligencia requerirán un mayor esfuerzo para examinar las características neuroanatómicas, como las regiones del cerebro conocidas por procesos cognitivos superiores.



"El tamaño de cerebro a cuerpo, por supuesto, no es independiente de la evolución de la inteligencia", enfatiza Smaers. "Pero en realidad puede ser más indicativo de adaptaciones más generales a presiones ambientales a gran escala que van más allá de la inteligencia".