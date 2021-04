Chilena Codelco produce más cobre para aprovechar alza de precio

(Bloomberg) -- Las ventas de cobre de Codelco, el mayor productor mundial del metal rojo, se duplicaron con creces en el primer trimestre luego de que la producción aumentara y los precios del metal se elevaran.

La minera estatal produjo 386.000 toneladas métricas desde sus propias minas en Chile, un 7% más que en los primeros tres meses del año pasado. Las ventas se incrementaron a US$4.650 millones.

Chile, la principal nación productora de cobre, espera poder sortear tanto la pandemia como una serie de negociaciones salariales para aumentar la producción este año. Enormes minas operadas por compañías como Codelco, BHP Group y Antofagasta Plc tienen implementados protocolos para continuar trabajando pese a un aumento en el número de casos de covid-19, dijo este mes el subsecretario de Minería del país, Edgar Blanco.

El cobre superó los US$10.000 por tonelada el jueves por primera vez en una década y ha tenido uno de los mejores desempeños en medio de un intenso aumento en los precios de los metales. El repunte está recibiendo el impulso de medidas de estímulo, tasas de interés cercanas a cero y la recuperación económica mundial del covid-19.

El desarrollo de proyectos también está volviendo a la normalidad en Chile. La minería generó casi 30.000 nuevos empleos en los últimos meses para regresar a los niveles de empleo previos a la pandemia. Debido a que los precios prácticamente se duplicaron en el último año, también ha habido una aceleración en algunos proyectos en fase inicial.

