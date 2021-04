Chicharito, el gran impacto mexicano en la MLS

El delantero mexicano Javier ""Chicharito"" Hernández habla en rueda de prensa tras su debut con el Galaxy de Los Angeles. EFE News/Marcelino Benito/Archivo

México, 30 abr (EFE).- Cinco goles en dos partidos. Palabra de Javier 'Chicharito' Hernández. Es la gran atracción de Los Angeles Galaxy para los diez millones de mexicanos que viven en California. La MLS prevé un gran impacto del exjugador del Manchester Utd y del Real Madrid en la mercadotecnia del torneo en el 2021.

El año pasado, el portentoso goleador hizo ruido al firmar con el equipo de Los Ángeles. Lo anunciaron como jugador franquicia, el elegido para hacer olvidar al sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se cansó de ganar millones y de anotar goles con el equipo y luego emigró al Milan de la Serie de Italia.

"Querían Zlatan, les di Zlatan; ahora regresen a ver el béisbol", dijo burlón el prodigioso delantero, con un talento casi artístico para meter goles y para promoverse a sí mismo.

Los jerarcas del Galaxy desembolsaron 9,4 millones euros para fichar al mexicano y se sentaron a esperar que la inversión rindiera frutos a corto plazo. Nada más iluso; a las restricciones por la COVID-19 que causaron una disminución en la compra de camisetas e impidieron asistencia al estadio, el recién llegado sufrió una lesión, tuvo una crisis personal y convirtió apenas un par de dianas en 12 partidos.

"Está acabado, es un tronco", dijeron algunos medios en México y Estados Unidos, insistentes en criticar al futbolista, como manera de cobrarle factura por su mal manejo de prensa cuando estuvo en el punto más alto de su carrera.

El primer día de la presente temporada de la MLS, Javier pisó la cancha con sus botas Adidas y en la segunda hora de juego anotó un par de goles con 11 minutos de diferencia para guiar a su equipo a un triunfo por 2-3 en casa del Inter de Miami.

Una semana después se superó a sí mismo. Con un 'hat trick', condujo al Galaxy a una victoria de 3-2 sobre New York. Además de confirmar el buen arranque de su equipo en la Conferencia Oeste, se situó en el liderato de los anotadores con cinco dianas.

"Estoy viviendo un sueño", reconoció el delantero.

En sus dos primeros partidos, "Chicharito", ha corrido como niño, se ha visto feliz y ha mostrado el instinto de depredador del área de sus tiempos en el Manchester United, club con el que hizo 59 de sus 215 anotaciones como profesional.

Es pronto para predecir el futuro, pero si el atacante mantiene el paso goleador y confirma su excelente momento, su marca comercial dará un salto, aunque eso no será de inmediato, según opinión de estudiosos de la industria deportiva.

"El ave fénix despertó. Lo contrataron por ser jugador y por lo que significa en el mercado. Hay que darle más tiempo, pero si sigue como protagonista y lo llaman a la selección mexicana, dará motivos para que la gente esté orgullosa de él y eso va a provocar la venta de más artículos de su marca", dijo a Efe el académico Ramón Carazo, experto en negocios deportivos.

Según Carazo, el delantero nacido en Guadalajara, con buen manejo de redes sociales, tiene todo para convertirse en ídolo y elevar el número de camisetas vendidas y de patrocinios.

"Apenas empieza. Tiene que mantener el rendimiento y volver a la selección, estamos ante un jugador que por un lado tiene un valor económico y por otro es un icono del fútbol mexicano", dijo el especialista, quien coloca la marca Chicharito entre las de más vitalidad en el deporte mexicano, detrás de la del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, mejor púgil sin límite de peso, en una lista en la que está bien posicionado el piloto de autos Checo Pérez.

Además de jugar con Adidas, Javier Hernández es aliado comercial de Herbalife Nutrition y promociona la bebida Bud Light, pero si mantiene el paso, gran parte de su explosión económica llegará por el negocio de las camisetas, que si bien se deprimió con la pandemia, va a crecer ahora que la gente comienza a regresar a los estadios.

Equipo con asiento en California, estado con más de 10 millones de mexicanos y gran poder adquisitivo de latinos, el Galaxy tiene claro que si Javier mantiene el paso, generará montones de billetes verdes, sobre todo si el máximo goleador de la selección mexicana vuelve a ser considerado por el entrenador Gerardo Martino, quien no lo llama al tri desde septiembre de 2019.

"Si Martino lo empieza a convocar, se va a fortalecer la marca. ¿Por qué no verlo en los Juegos Olímpicos con México?", se pregunta Carazo, quien cree que Hernández aportaría mucho como nueve el próximo verano en Tokio 2020.

A diferencia de México, donde la tendencia de los hinchas es adquirir las camisetas de sus equipos, en Estados Unidos hay una tradición por parte de los aficionados de comprar las prendas de los jugadores favoritos. En el caso de los mexicanos, al ser tantos son un mercado seguro.

"Recordemos que Cuauhtémoc Blanco vendió más que David Beckham cuando coincidieron en Estados Unidos", recuerda el catedrático Carazo.

POR ENCIMA DE NIVEL

Otro estudioso de la industria del deporte, Javier Salinas, cree que haber emigrado a la MLS fue un error de Hernández porque le quedaba gas para jugar en Europa.

Sin embargo considera que en el fútbol de Estados Unidos el Chicharito está por encima de nivel y a punto de cumplir 33 años conserva la calidad para ayudar al Galaxy a regresar al protagonismo en la liga, que ganó tres veces en cuatro años, 2011, 2012 y 2014, con lo que se confirmó como el cuadro con más títulos, cinco.

"Le dieron la capitanía del Galaxy ha vuelto a acomodar su contexto. Su marca sigue actual para los mexicanos que siguen al Galaxy, que son bastante; es un referente en el fútbol mexicano en los últimos años y mantiene la capacidad para jugar en Catar su último Mundial.

Con el oficio adquirido en varios de los mejores equipos del mundo como el Real Madrid de España y el Manchester United de la Premier de Inglaterra, Javier Hernández pretende anotar gol en Catar por cuarto Mundial consecutivo, pero es una meta a mediano plazo.

De momento el delantero va por pasos y lo de hoy es hacer olvidar la estación de seca que empañó su carrera y empieza a ser parte del pasado con goles apreciados en el Galaxy como lluvia en zona desértica.

Gustavo Borges