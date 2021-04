Candidato peruano líder retoma campaña tras inquietud de salud

(Bloomberg) -- El candidato presidencial izquierdista de Perú, Pedro Castillo, dice que reanudará su campaña el viernes después de que una infección en la garganta lo obligó a cancelar un mitin en Lima.

El jueves, Castillo se retiró del evento y se registró en una clínica con dificultades para respirar.

El amplio liderazgo de Castillo en las encuestas, su agenda radical y el respaldo del partido marxista Perú Libre, desencadenaron una venta masiva de bonos y divisas de Perú a principios de este mes. Los bonos denominados en dólares del país, con vencimiento en 2031 y 2051, tuvieron pocos cambios a principios de las operaciones del viernes, manteniendo una ganancia semanal.

El jueves por la noche, Castillo dijo en Twitter que había sido diagnosticado con una infección y que reanudaría la campaña y que debatiría con su rival Keiko Fujimori el sábado.

“Nada nos detendrá en nuestra marcha junto al pueblo hacia el horizonte de justicia y libertad”, escribió.

Las encuestas muestran que Castillo, de 51 años, es el claro favorito en la segunda vuelta presidencial del 6 de junio contra Fujimori.

Castillo, exprofesor de escuela y organizador sindical, dio positivo por covid-19 en enero, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y se vio obligado a suspender las actividades de la campaña durante un mes.

