Burkina Faso.- España, Francia, Alemania e Italia reiteran compromiso con el Sahel tras el asesinato de dos periodistas

04/09/2019 Desplazados por la violencia en Burkina Faso POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL CICR



Reconocen que el apoyo en materia de seguridad por sí solo no es suficiente y apuestan también por el desarrollo



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Los Gobiernos de España, Francia, Alemania e Italia han expresado su firme compromiso de seguir ayudando a los países del Sahel, tanto en materia de seguridad como de cooperación tras el asesinato esta semana de los dos periodistas españoles y de un ciudadano irlandés.



Así lo han hecho en un comunicado conjunto, en el que han expresado su "firme condena de todos los actos de violencia" y trasladado sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, incluido el miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas que murió en el mismo ataque.



"Reiteramos nuestro compromiso para reforzar nuestro apoyo en el marco de una aproximación transversal que aúne seguridad, gobernanza, estabilización y desarrollo", han manifestado los cuatro países europeos.



En este sentido, han recalcado que "la lucha contra el terrorismo, los tráficos ilícitos y todas las formas de violencia constituye un objetivo esencial para garantizar el Estado de Derecho y la coexistencia pacífica de los sahelianos".



Por ello, han expresado su intención de seguir adelante con "las iniciativas existentes para apoyar a los ejércitos de la región, así como a la gendarmería y las fuerzas de seguridad interior en sus operaciones, su formación, su entrenamiento y el fortalecimiento de sus capacidades, en particular en relación con el respeto de los procedimientos judiciales y los Derechos Humanos".



Sin embargo, han añadido, "para alcanzar un Sahel seguro, estable y próspero, el enfoque de seguridad no es suficiente y debe ir acompañado de medidas de ayuda humanitaria, estabilización y desarrollo económico y social, centrándose particularmente en la educación, la salud y el acceso a servicios básicos para toda la población en la integridad del territorio".



Por todo ello, los cuatro países han reiterado su compromiso de seguir cooperando estrechamente con los países de la región y el G5 Sahel, en el marco de la Coalición por el Sahel, la Alianza Sahel, el Partenariado para la Seguridad y la Estabilidad en el Sahel (P3S) de los que forman parte, así como con otras iniciativas regionales, "para lograr que esta región se convierta en una zona de paz y estabilidad, en la que el terrorismo y la violencia no tengan cabida".