Bradley es líder con dos golpes de ventaja y el argentino Grillo es segundo

Palm Harbor (Florida, EE.UU.), 29 abr (EFE).- El estadounidense Keegan Bradley firmó tarjeta de 64 golpes (-7) y lidera con dos de ventaja el torneo Valspar Championship, de la PGA Tour, al concluir este jueves la primera ronda.

Bradley jugó dominante durante todo el recorrido en el Copperhead Course de Innisbrook Resort, donde solo falló un green. Su putt de par más largo fue de poco más de un metro y medio, y acabó con cuatro birdies en sus últimos cinco hoyos, de los siete que registró al concluir.

El ganador de Riviera, su compatriota Max Homa, tuvo ocho birdies y estaba en un grupo grande a los 66 (-5) que incluía al argentino Emiliano Grillo y a los también estadounidenses Ryan Moore, Hank Lebioda y Patton Kizzire.

Grillo, que sigue en su mejor momento, también estuvo perfecto con cinco birdies, que repartió con tres en la primera mitad del recorrido y otros dos en la segunda.

No le fue igual de bien al estadounidense Dustin Johnson, el número uno del mundo, que no hizo un birdie en sus últimos 12 hoyos y tuvo que conformarse con un registro de 71 (par).

Johnson no ha terminado entre los 10 primeros en poco más de dos meses y primero tiene que preocuparse sobre hacer el corte este viernes.

Algo que tendrá más fácil el mexicano Abraham Ancer, que entregó tarjeta firmada de 67 golpes (-4) para compartir el séptimo lugar con otros seis golfistas.

Otro latinoamericano que hizo un buen recorrido fue el chileno Joaquín Niemann, que acabó con tarjeta firmada de 68 golpes (-3) para compartir el decimocuarto lugar de la clasificación con otros 13 jugadores.

El estadounidense Justin Thomas celebró su 28 cumpleaños abriendo con un eagle y acercándose a centímetros de un hoyo en uno en el inicio del recorrido, pero se estancó en los últimos nueve e hizo un registro de 69 golpes (-2).

Uno menos que los que entregó el venezolano Jhonattan Vegas (70, -1), mientras que el colombiano Camilo Villegas registró 71 (par).

El español Rafael Cabrera siguió sin tener su mejor rendimiento en lo que va de temporada en el PGA Tour y acabó el recorrido con 74 golpes (+2), los mismos que tuvo el puertorriqueño Rafael Ramos, mientras que el argentino Nelson Ledesma acabó con registro de 77 (+6).