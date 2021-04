Boeing enfrenta auditoría de FAA a origen de falla en 737 Max

(Bloomberg) -- Boeing Co. enfrenta una auditoría para determinar por qué los cambios en sus prácticas de fabricación del 737 Max provocaron un peligro que pasó desapercibido durante casi dos años.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que supervisa a Boeing y ha impuesto múltiples sanciones civiles al fabricante de aviones en los últimos años, dijo el jueves en un comunicado que también está investigando el origen de la falla de fabricación.

“Estas iniciativas son parte de nuestro compromiso de evaluar y mejorar continuamente nuestra supervisión de todos los aspectos de la seguridad de la aviación, reconociendo que la detección de errores en el momento más temprano posible mejoran lo que ya es la forma de transporte más segura del mundo”, dijo la agencia.

La revisión de la FAA es la última que se centra en Boeing y se produce meses después de que la agencia levantara una inmovilización mundial de 20 meses del Max, el avión de pasajeros más vendido de la compañía, tras dos accidentes fatales relacionados con un fallo de diseño de los controles de vuelo.

Más de 100 aviones 737 Max en todo el mundo, incluidos 71 en Estados Unidos han sido inmovilizados voluntariamente mientras que Boeing determina cómo solucionar un problema con componentes eléctricos que no estaban correctamente conectados a tierra y podrían provocar un riesgo de seguridad si fallan.

Representantes de Boeing no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La auditoría fue informada anteriormente por el periódico Wall Street Journal.

