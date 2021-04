Biden quiere modernizar red ferroviaria, que ayudará a combatir el cambio climático

El presidente Joe Biden celebró este viernes el 50 aniversario del sistema nacional de trenes Amtrak instando a aumentar sustancialmente los fondos para remodelar la red ferroviaria en el marco de su gigantesco plan de inversión en infraestructuras de 2,3 billones de dólares.

Biden fue un asiduo pasajero de tren, por lo que fue apodado "Amtrak Joe" debido a los viajes diarios entre Washington y su casa en Delaware durante sus 36 años como senador.

Hablando en un andén de la estación de la calle 30 en Filadelfia, Biden recordó extensamente aquella odisea, llamando "familia" a los conductores y al resto del personal de Amtrak que conoció durante esos años.

"Amtrak no era solo una forma de llegar a casa. Me proporcionó, y no estoy bromeando, otra familia entera", dijo.

Asignar a Amtrak 80.000 millones de dólares adicionales en el marco del paquete de infraestructura permitiría actualizar la red ferroviaria y expandir sus rutas, dijo el presidente.

"Invertir para que Estados Unidos... vuelva a las vías", dijo.

Argumentó que la modernización de la red ferroviaria ayudará a cumplir su compromiso de duplicar la reducción de los gases de efecto invernadero bajo el Acuerdo de París.

Reincorporar a Estados Unidos a ese pacto global para combatir el cambio climático fue uno de sus primeros movimientos al asumir el cargo en enero, tras el retiro ordenado por su antecesor Donald Trump.

"Cuando pienso en la lucha contra el cambio climático, pienso en el empleo y en el ferrocarril", dijo Biden.

