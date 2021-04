Biden prohíbe viajar desde India tras aumento de casos de covid

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió la mayoría de los viajes a Estados Unidos desde India a partir del martes, al tiempo que el país busca combatir el peor aumento de casos de coronavirus en el mundo, dijo la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki , dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos recomendaron la prohibición de viajar, que no se aplicará a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

“La política se implementará a la luz de los casos de covid-19 extraordinariamente altos y las múltiples variantes que circulan en la India”, dijo en su declaración.

El jueves, India registró 387.000 nuevos contagios, un récord, y casi 3.500 muertes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

