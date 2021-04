Biden aún no ha localizado a todos los niños que Trump separó de sus padres

En la imagen, el presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/SHAWN THEW/POOL/ARCHIVO

Washington, 30 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, admitió este viernes que aún no ha localizado a todos los niños migrantes que fueron separados de sus padres durante el Gobierno de su antecesor, Donald Trump, y atribuyó la actual crisis de la frontera a la "falta de una verdadera transición" entre las dos Administraciones.

En una entrevista con el programa "Today" de la NBC, Biden confesó que sigue intentando averiguar dónde están los pequeños que fueron apartados de sus padres o familiares después de atravesar la frontera de manera irregular.

Dicha práctica estaba contemplada en la política "tolerancia cero", que fue anunciada por la Administración de Trump en abril de 2018 -aunque comenzó como un programa piloto en julio de 2017-, y que un juez ordenó suspender en junio de 2018, aunque siguió activa durante muchos más meses, según varias ONG.

Según cifras oficiales, 2.551 niños fueron separados de sus padres o familiares hasta junio de 2018.

En octubre del año pasado, un grupo de abogados denunció que 545 menores de esos 2.551 no habían podido localizar a sus padres, que en muchos casos fueron deportados a sus países de origen.

En la entrevista en NBC, Biden también aludió a los miles de menores migrantes que han llegado a EE.UU. solos en los últimos meses.

Al respecto, aseguró que su Gobierno sí está "reuniendo a los niños con sus familias a medida que llegaban a la frontera".

En marzo pasado, 18.890 menores inmigrantes atravesaron la frontera sin un acompañante y fueron interceptados por las autoridades migratorias estadounidenses.

Consultado sobre la disparada en el número de inmigrantes que llegaron a la frontera con México en los últimos meses, el mandatario defendió que ahora han logrado tomar el control.

"Hace un mes teníamos a miles de niños en custodia en lugares donde no deberían estar, controlados por la Patrulla Fronteriza. Ahora hemos reducido eso dramáticamente", sostuvo.

Y atribuyó la situación inicial a la falta de una "verdadera transición", al apuntar que su equipo "prácticamente" no tuvo acceso a información sobre los departamentos responsables de Inmigración y Defensa, lo que impidió que se enteraran que "había despedido un montón de gente".

En declaraciones a la prensa durante el viaje de Biden a la ciudad de Filadelfia, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que la cifra de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza ahora es de 954, lejos de los 5.667 que tuvieron que permanecer en sus instalaciones en el pico de la crisis.

Además, señaló que han reducido de 133 a 28 horas el tiempo que los pequeños deben permanecer en poder de la Patrulla Fronteriza antes de ser transferidos a los albergues designados por el Gobierno y en los que la custodia pasa a sus padres o un familiar en Estados Unidos.