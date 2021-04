Anita Matamoros, primeras palabras sobre la 'fiebre' de rupturas amorosas en su familia

23/01/2021 ANITA MATAMOROS. MADRID, 30 (CHANCE) Malos tiempos en el amor para el clan Matamoros. Y es que, en cosa de pocas semanas, Anita, Laura y ahora Diego Matamoros han roto sus relaciones con sus parejas - David Salvador, Benji Aparicio y Carla Barber, respectivamente - con los que no hace mucho presumían de amor y felicidad. Tres sorprendentes rupturas que se unen a la de Makoke, que acaba de terminar su noviazgo con el atractivo hombre que ocupaba su corazón desde el pasado verano, Javier Berrio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Malos tiempos en el amor para el clan Matamoros. Y es que, en cosa de pocas semanas, Anita, Laura y ahora Diego Matamoros han roto sus relaciones con sus parejas - David Salvador, Benji Aparicio y Carla Barber, respectivamente - con los que no hace mucho presumían de amor y felicidad. Tres sorprendentes rupturas que se unen a la de Makoke, que acaba de terminar su noviazgo con el atractivo hombre que ocupaba su corazón desde el pasado verano, Javier Berrio.



Aprovechando un parón en sus estudios de Moda en Milán, Anita Matamoros se encuentra disfrutando de unos días en Madrid. A punto de convertirse en tía - su hermano, Javier Tudela, se convertirá en padre por primera vez con Marina Romero en los próximos días - y muy ilusionada por la noticia, la influencer confiesa que no les queda "nada" y que espera que el nacimiento de Javier Jr la pille en nuestro país.



Visiblemente recuperada tras el fin de su relación con David Salvador tras dos años de amor, Anita, que está "súper bien" en su nueva etapa en Italia, prefiere no desvelar los motivos de la ruptura pero sí asegura que todavía le queda "mucho mucho" por vivir.



Tomándose con humor la 'mala racha' amorosa en la familia, la influencer confiesa entre risas que así es el amor "y la vida", sin aclarar si está abierta a rehacer su vida sentimental ni comentar cómo se encuentra su hermana Laura, con quien tiene una estrecha relación, tras su ruptura con Benji.



En su línea, Anita no ha querido hablar sin embargo de su padre, Kiko Matamoros, con quien lleva prácticamente un año sin hablarse y por el que, según ha revelado el colaborador, no se interesó cuando se contagió de Coronavirus hace un mes.